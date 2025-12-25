Однозначного ответа нет, это зависит от вида алкоголя, объема выпитого, индивидуальных особенностей – возраста, веса, общего состояния здоровья и т. д., отмечает врач-терапевт Ирина ВАСИЛЕВИЧ.

К примеру, бутылка пива в среднем требует около двух часов на полное выведение алкоголя из крови, бокал шампанского или вина – от 2-3 часов, несколько рюмок 40-градусного алкоголя – от 5-6 часов. Но это только приблизительно.

Если есть хоть малейшие сомнения, лучше подождать не менее суток, чтобы избежать неприятных последствий. Если застолье было слишком бурным – не менее двух суток.