Что удобнее для прогулок с собакой - шлейка или поводок?

В мире животных
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что удобнее для прогулок с собакой - шлейка или поводок?

Что удобнее для ежедневных прогулок с собакой - шлейка или обычный поводок с ошейником? У меня собачка молодая и активная, хочется сделать правильный выбор.

Ошейник больше подходит взрослым и спокойным представителям средних и мелких пород, послушным и хорошо идущим рядом с хозяином, говорит опытный собаковод Олег МАКСИМОВ.

А вот для активных щенков, крупных энергичных собак, а также животных с проблемами поведения предпочтительнее выбирать шлейку. Она обеспечит равномерное распределение нагрузки, снизит риск травм и удушья, повысит комфорт прогулки вашего питомца.

#собаки
