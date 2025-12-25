Что удобнее для ежедневных прогулок с собакой - шлейка или обычный поводок с ошейником? У меня собачка молодая и активная, хочется сделать правильный выбор.

Ошейник больше подходит взрослым и спокойным представителям средних и мелких пород, послушным и хорошо идущим рядом с хозяином, говорит опытный собаковод Олег МАКСИМОВ.

А вот для активных щенков, крупных энергичных собак, а также животных с проблемами поведения предпочтительнее выбирать шлейку. Она обеспечит равномерное распределение нагрузки, снизит риск травм и удушья, повысит комфорт прогулки вашего питомца.