В нем проанализированы привычки использования СМИ, навыки работы с информационными технологиями, способность получать достоверную информацию, уровень доверия к СМИ и другим источникам информации, а также определены меры для повышения медиаграмотности в стране. Результаты исследования показывают, что общий уровень медиаграмотности латвийского общества можно охарактеризовать как посредственный: большинство населения обладает базовыми навыками, которые нуждаются в улучшении. По шкале от одного до десяти средняя оценка участников составила 5,7 балла.

Число потребителей контента общественных СМИ постепенно сокращается и в 2025 году достигло минимального уровня за последние шесть лет. Сократилась и аудитория коммерческих СМИ. Относительно высокий интерес к общественным СМИ наблюдался в 2022 году, когда он возрос на фоне начала войны России против Украины.

Более половины опрошенных по-прежнему считают, что в демократических странах правительство может определять и контролировать, как новостные СМИ отражают события. Сравнение с предыдущим опросом показало, что такое мнение все еще распространено среди значительной части общества. В целом респонденты считают, что латвийские СМИ корректно отображают факты: сведения предоставляются единообразно, хотя стиль подачи и акценты отдельных источников или журналистов могут различаться.

В этом году немного увеличилась доля жителей, считающих допустимым ограничение свободы слова в определенных случаях - таких респондентов оказалось 80%, что на 5% больше, чем в 2024 году. При этом чаще всего мнение о неприкосновенности свободы слова высказывали молодые люди.