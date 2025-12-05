Baltijas balss logotype
В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет 1 366

Наша Латвия
Дата публикации: 05.12.2025
LSM.LV
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет

Латвийский онкологический центр (ЛОЦ) наконец-то получит современные и отремонтированные помещения. Правительство выделило свыше 68 млн евро на завершение реконструкции центра - этого удалось добиться совместными усилиями врачей и пациентов. Теперь беспокойство связано с тем, что помещения будут, а денег на оборудование пока нет.

Временный переезд ЛОЦ в Гайльэзерс станет крупнейшим в истории латвийских больниц: он затронет более 300 пациентов и 900 сотрудников.

"Я рад, что в последний момент нам повезло: этот год предвыборный, и все политические силы нашли деньги на ремонт", - отметил руководитель Онкохирургической клиники ЛОЦ Арманд Сивиньш.

Еще весной врачи и пациенты поднимали тревогу из-за того, что реконструкция может быть приостановлена из-за нехватки средств. Общая стоимость ремонта составляет около 68 млн евро, которые уже выделены. Однако в финансирование не включены медицинские установки и другое оборудование.

"То есть ЛОЦ отремонтируют, а коек, мониторов, операционных столов и так далее - нет. Пациент же не может зайти в пустую палату со своим матрасом", - пояснил Сивиньш.

У больницы составлен полный список оборудования, необходимого для операционного блока, отделения интенсивной терапии и остальных отделений стационара, общей стоимостью более 12 млн евро. В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что времени на поиск средств еще достаточно.

"Возможно, появятся остатки финансирования отрасли здравоохранения или других сфер. Даже если не удастся решить вопрос в рамках текущего периода, с 2028 года начинается новый цикл планирования фондов", - пояснил заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин.

#здравоохранение #медицина #Латвия #онкология #врачи #финансирование #реконструкция
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    5-го декабря

    «Правительство выделило свыше 68 млн евро на завершение реконструкции центра - этого удалось добиться совместными усилиями врачей и пациентов». А на поддержку канадских «защитников» Латвии от российского супостата — в местных борделях и кож-вен-диспансерах — выделено более двух миллиардов (это 2000 миллионов, если сеймовские красотки путаются в цифрах). И эта сумма не обсуждается: обсуждение запрещено американским «папенькой — Трампом.

    8
    1

