Он называет вас семьей, но не зовет замуж. Тихий вопрос, который годами живет внутри, и его причина — не только в нем, но и в вас.

Вы встречаетесь три, пять, семь лет. Вы вместе платите кредит за квартиру, растите собаку, варите по утрам кофе и ездите к его родителям на праздники. Вас считают семьей друзья и коллеги. Со стороны — идеальные отношения. Но внутри вас живет тихий, навязчивый вопрос: «Почему он не делает предложение?».

О том, почему мужчина не зовет замуж и что делать, разбираемся с психологом Марией Макаренко.

Это одна из самых болезненных тем в отношениях. Женщина годами носит этот вопрос в себе, боясь его задать, а мужчина зачастую просто живет, не видя проблемы. В этом и кроется первая и главная пропасть непонимания.

Для женщины брак — это переход. Ритуал, белое платье, кольца, новый уровень обязательств и статус, который кричит миру: «Мы семья!». Это движение вверх, в лучшую, более защищенную и признанную жизнь.

Для многих мужчин брак — это не переход, а груз. Дополнительная ответственность, которую они не уверены, что хотят нести. Вопросы «Справлюсь ли я?», «Буду ли хорошим мужем и отцом?», «Как это скажется на моей карьере и свободе?» становятся ментальным грузом, который проще отложить в долгий ящик. Если для нее брак — синоним «лучше», для него он может быть синонимом «тяжелее».

Зона комфорта, или скрытый контракт

А теперь посмотрите на отношения с точки зрения поведенческой психологии. Любая система стремится к гомеостазу — равновесию. Ваш союз уже стабильная система. У него есть все: секс, быт, эмоциональная поддержка, совместный досуг. Зачем что-то менять?

Совместное проживание для мужчины — это часто «все плюсы без лишней ответственности». Можно (гипотетически) завтра собрать вещи и уйти. Брак же — это риск, нарушение комфортного статус-кво. Зачем чинить то, что и так не ломается?

Страхи, которые управляют нами

Психолог Мария Макаренко отмечает, что страх есть с обеих сторон, просто он разный.

«Ее страх — прямой вопрос. „А что, если он скажет „нет“?» Этот страх отказа парализует, заставляя годами молчать и ждать удобного момента, который никогда не наступит. Его страх — это часто негативные сценарии, заложенные с детства. Мальчикам с юности внушают: «Смотри, не женись рано, нагуляйся!», «Женитьба — конец свободной жизни». Он мог видеть несчастливый брак родителей или слышать от друзей байки о том, как «жена не выпускает из дома». Эти установки, словно бэкграунд-программа, управляют его решением: «Не женись — и останешься свободным», — рассказывает психолог.

Идеальный партнер и идеальный момент, которых не существует

Еще один частый случай: мужской перфекционизм. «Я женюсь, когда куплю квартиру», «Когда добьюсь карьерных высот», «Когда найду идеальную женщину».

«Это ловушка. Идеального момента не будет, как и идеального партнера. Отношения — это всегда работа и выбор здесь и сейчас. А пока он ждет идеала, он просто „удобно живет“ с той, что есть», — подчеркивает Мария.

Сюда же относится обычная инфантильность. Готовность к браку не зависит от возраста. Кто-то в 25 осознанно ведет под венец свою девушку, а кто-то в 45 предпочитает образ жизни «вечного тусовщика», не желая принимать взрослые решения.

Что же делать? Говорить!

Если для вас брак — цель, а не абстрактная мечта, об этом нужно говорить. Открыто, без ультиматумов, но четко.

Как?

Для меня очень важно однажды надеть свадебное платье и официально стать семьей. Я не требую этого прямо сейчас, но я хочу понимать, что наши отношения движутся в этом направлении

Такой разговор — не ссора, а диагностика. Он позволяет понять: чего боится мужчина, какие у него планы на вас и видит ли он вас в своем будущем?

Возможно, вы узнаете о его страхах и сможете их вместе обсудить. А возможно (и это горькая правда), выяснится, что он изначально не собирался на вас жениться.

Сколько вы готовы ждать? Год? Два? Пять? Решите это для себя. Ваше время — самый ценный и невозобновляемый ресурс. Ждать годами в надежде, что он «созреет», — значит добровольно отдать свою жизнь в руки чужой нерешительности.

Открытый и своевременный разговор о браке помогает прояснить отношения. Он дает либо ясность и путь к созданию семьи, либо понимание, что партнер не разделяет ваших целей.