Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жалко выбросить: зачем мы храним старые вещи 0 466

Люблю!
Дата публикации: 04.12.2025
womanhit
Изображение к статье: Жалко выбросить: зачем мы храним старые вещи

Полки, шкафы, кладовки, где-то обязательно лежит: сломанный фен, стопка старых журналов, одежда «на дачу», коробки с «памятным» хламом. Иногда мы и сами не можем объяснить, зачем все это бережем. И расстаться с таким добром непросто. О том, что стоит за этой привычкой и как себе помочь, рассказала психолог и коуч Дарья Тарасова.

Что такое «синдром Плюшкина»

Это не медицинский диагноз, а разговорное выражение. Так называют склонность к накопительству — привычку ничего не выбрасывать. Иногда речь действительно идет о тяжелых формах, когда человек не может расстаться ни с чем, даже с мусором. Но чаще — это вполне узнаваемое бытовое поведение: «жалко выбросить», «пусть лежит», «а вдруг пригодится».

«Важно понимать: накопительство — это не про лень или неаккуратность. За этой привычкой может скрываться тревожность, страх перемен, эмоциональная привязанность. Все это заслуживает внимания и бережного подхода. И в это можно и нужно смотреть», — поясняет психолог.

Почему трудно выбрасывать

У каждой вещи, которую мы храним, своя история. Можно выделить несколько причин, почему нам трудно расстаться с ними:

  • Страх нехватки. Особенно характерен для тех, кто вырос в 90-х или в семье, где «все было впрок». Даже если сейчас можно купить новое, внутри живет тревога: «А если потом не смогу позволить?»

  • Привязанность к прошлому. Одежда с выпускного, билет на концерт, чашка бабушки — такие вещи напоминают о важном. Кажется, если их выбросить — память исчезнет тоже.

  • Тревога перед переменами. Избавляться от старого — это значит признавать, что жизнь меняется. А перемены не всегда воспринимаются как что-то безопасное.

  • Иллюзия контроля. Когда в жизни мало стабильности, хочется держаться хотя бы за вещи. Это дает ощущение порядка, хоть и мнимого.

  • Избегание. У каждого есть такой угол, ящик или шкаф, куда страшно заглянуть. Потому что там гора нерешенных задач, воспоминаний, сомнений. И даже думать об этом утомительно.

Как себе помочь

Не стоит ставить себе цель «все выбросить и начать с нуля». Это создает только больше давления. Подход должен быть постепенным и мягким. Вот, что советует делать Дарья.

  • Начинайте с самого простого. Один носок без пары, старая брошюра, поломанная ручка — нужно выбросить что-то незначительное. И понаблюдайте, что чувствуете. Это и есть экспозиция — постепенное привыкание к тревоге, которую вызывает отпускание.

  • Разгребайте по чуть-чуть. Один ящик, одна полка, 15 минут в день. Это намного эффективнее, чем пытаться «освободить всю квартиру за выходные». Можно использовать технику Помодоро и включать таймер — перерыв.

  • Сохраняйте воспоминания, а не вещи. Сделайте фото предмета, напишите пару слов о том, с чем он у вас ассоциируется в заметках. Так вы сохраните главное и без захламления.

  • Поддержите себя. Не все эмоции во время расхламления будут приятными. Это нормально. Иногда мы отпускаем не просто старую футболку, а часть своей истории.

Если вещи мешают жить

Если дома некуда поставить мебель, трудно пригласить гостей, а шкафы не закрываются — возможно, накопительство уже стало способом справляться с тревогой, одиночеством или внутренней пустотой. «В этом случае не стесняйтесь обратиться к психологу. Вместе можно найти другие, более здоровые способы восстановить ощущение стабильности и найти опоры», — советует специалист.

Безусловно, мы не обязаны жить в идеально пустом пространстве. Но важно, чтобы дом не был хранилищем страхов. Когда мы освобождаем место — мы освобождаем энергию и становимся ближе к себе. Попробуйте на чем-то простом и безопасном, вам понравится.

Читайте нас также:
#эмоции #привычки #психолог #тревога #психология #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 5 продуктов, которые не стоит сочетать с кофе
Изображение к статье: Камамбер с багетом и черри: простая и вкусная французская закуска
Изображение к статье: Вредные привычки всех знаков Зодиака: узнай свои слабости
Изображение к статье: «Вечная невеста»: почему мужчина не зовет замуж, даже если вы давно вместе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео