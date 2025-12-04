Полки, шкафы, кладовки, где-то обязательно лежит: сломанный фен, стопка старых журналов, одежда «на дачу», коробки с «памятным» хламом. Иногда мы и сами не можем объяснить, зачем все это бережем. И расстаться с таким добром непросто. О том, что стоит за этой привычкой и как себе помочь, рассказала психолог и коуч Дарья Тарасова.

Что такое «синдром Плюшкина»

Это не медицинский диагноз, а разговорное выражение. Так называют склонность к накопительству — привычку ничего не выбрасывать. Иногда речь действительно идет о тяжелых формах, когда человек не может расстаться ни с чем, даже с мусором. Но чаще — это вполне узнаваемое бытовое поведение: «жалко выбросить», «пусть лежит», «а вдруг пригодится».

«Важно понимать: накопительство — это не про лень или неаккуратность. За этой привычкой может скрываться тревожность, страх перемен, эмоциональная привязанность. Все это заслуживает внимания и бережного подхода. И в это можно и нужно смотреть», — поясняет психолог.

Почему трудно выбрасывать

У каждой вещи, которую мы храним, своя история. Можно выделить несколько причин, почему нам трудно расстаться с ними:

Страх нехватки. Особенно характерен для тех, кто вырос в 90-х или в семье, где «все было впрок». Даже если сейчас можно купить новое, внутри живет тревога: «А если потом не смогу позволить?»

Привязанность к прошлому. Одежда с выпускного, билет на концерт, чашка бабушки — такие вещи напоминают о важном. Кажется, если их выбросить — память исчезнет тоже.

Тревога перед переменами. Избавляться от старого — это значит признавать, что жизнь меняется. А перемены не всегда воспринимаются как что-то безопасное.

Иллюзия контроля. Когда в жизни мало стабильности, хочется держаться хотя бы за вещи. Это дает ощущение порядка, хоть и мнимого.

Избегание. У каждого есть такой угол, ящик или шкаф, куда страшно заглянуть. Потому что там гора нерешенных задач, воспоминаний, сомнений. И даже думать об этом утомительно.

Как себе помочь

Не стоит ставить себе цель «все выбросить и начать с нуля». Это создает только больше давления. Подход должен быть постепенным и мягким. Вот, что советует делать Дарья.

Начинайте с самого простого. Один носок без пары, старая брошюра, поломанная ручка — нужно выбросить что-то незначительное. И понаблюдайте, что чувствуете. Это и есть экспозиция — постепенное привыкание к тревоге, которую вызывает отпускание.

Разгребайте по чуть-чуть. Один ящик, одна полка, 15 минут в день. Это намного эффективнее, чем пытаться «освободить всю квартиру за выходные». Можно использовать технику Помодоро и включать таймер — перерыв.

Сохраняйте воспоминания, а не вещи. Сделайте фото предмета, напишите пару слов о том, с чем он у вас ассоциируется в заметках. Так вы сохраните главное и без захламления.

Поддержите себя. Не все эмоции во время расхламления будут приятными. Это нормально. Иногда мы отпускаем не просто старую футболку, а часть своей истории.

Если вещи мешают жить

Если дома некуда поставить мебель, трудно пригласить гостей, а шкафы не закрываются — возможно, накопительство уже стало способом справляться с тревогой, одиночеством или внутренней пустотой. «В этом случае не стесняйтесь обратиться к психологу. Вместе можно найти другие, более здоровые способы восстановить ощущение стабильности и найти опоры», — советует специалист.

Безусловно, мы не обязаны жить в идеально пустом пространстве. Но важно, чтобы дом не был хранилищем страхов. Когда мы освобождаем место — мы освобождаем энергию и становимся ближе к себе. Попробуйте на чем-то простом и безопасном, вам понравится.