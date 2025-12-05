Идеально для уютного вечера, романтического свидания и посиделок с друзьями.
Есть блюда, которые не требуют лишних слов — только аромат, хрустящая корочка и мягкий тягучий сыр, который сам тянется к кусочку теплого хлеба. Камамбер, запечённый с багетом и черри, — как уютный французский ужин, который легко создать у себя дома. Эта закуска напоминает атмосферу парижского бистро: свежий розмарин, золотистый хлеб и сливочная нежность растопленного сыра.
Ингредиенты:
- камамбер — 1 шт.
- багет — 1 шт.
- помидоры черри — 150 г
- чеснок — 2–3 зубчика
- розмарин — 1 веточка
- соль
- перец
Приготовление:
- Нарежьте багет ломтиками, черри — пополам. Чеснок измельчите.
- Поместите камамбер в жаропрочную форму. Вокруг разложите багет и черри.
- Сделайте в сыре несколько надрезов и вставьте в них чеснок.
- Добавьте веточку розмарина, присолите и поперчите.
- Запекайте при 180°C в течение 10–15 минут, пока сыр не станет тягучим, а багет — золотистым.
- Окуните кусочек хлеба в расплавленный камамбер — и наслаждайтесь.
Советы:
- Добавьте немного оливкового масла перед запеканием — вкус станет насыщеннее.
- Розмарин можно заменить тимьяном или шалфеем.
- Идеально подавать с бокалом белого сухого вина или просекко.
Такая закуска дарит немного французского шарма и превращает обычный вечер в маленький праздник — словно кадр из фильма, снятого где-нибудь на Монмартре.
Источник: 1001sovet.com
