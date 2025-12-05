Есть блюда, которые не требуют лишних слов — только аромат, хрустящая корочка и мягкий тягучий сыр, который сам тянется к кусочку теплого хлеба. Камамбер, запечённый с багетом и черри, — как уютный французский ужин, который легко создать у себя дома. Эта закуска напоминает атмосферу парижского бистро: свежий розмарин, золотистый хлеб и сливочная нежность растопленного сыра.

Ингредиенты:

камамбер — 1 шт.

багет — 1 шт.

помидоры черри — 150 г

чеснок — 2–3 зубчика

розмарин — 1 веточка

соль

перец

Приготовление:

Нарежьте багет ломтиками, черри — пополам. Чеснок измельчите. Поместите камамбер в жаропрочную форму. Вокруг разложите багет и черри. Сделайте в сыре несколько надрезов и вставьте в них чеснок. Добавьте веточку розмарина, присолите и поперчите. Запекайте при 180°C в течение 10–15 минут, пока сыр не станет тягучим, а багет — золотистым. Окуните кусочек хлеба в расплавленный камамбер — и наслаждайтесь.

Советы:

Добавьте немного оливкового масла перед запеканием — вкус станет насыщеннее.

Розмарин можно заменить тимьяном или шалфеем.

Идеально подавать с бокалом белого сухого вина или просекко.

Такая закуска дарит немного французского шарма и превращает обычный вечер в маленький праздник — словно кадр из фильма, снятого где-нибудь на Монмартре.

