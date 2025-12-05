Baltijas balss logotype
Камамбер с багетом и черри: простая и вкусная французская закуска 0 249

Люблю!
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Камамбер с багетом и черри: простая и вкусная французская закуска

Идеально для уютного вечера, романтического свидания и посиделок с друзьями.

Есть блюда, которые не требуют лишних слов — только аромат, хрустящая корочка и мягкий тягучий сыр, который сам тянется к кусочку теплого хлеба. Камамбер, запечённый с багетом и черри, — как уютный французский ужин, который легко создать у себя дома. Эта закуска напоминает атмосферу парижского бистро: свежий розмарин, золотистый хлеб и сливочная нежность растопленного сыра.

Ингредиенты:

  • камамбер — 1 шт.
  • багет — 1 шт.
  • помидоры черри — 150 г
  • чеснок — 2–3 зубчика
  • розмарин — 1 веточка
  • соль
  • перец

Приготовление:

  1. Нарежьте багет ломтиками, черри — пополам. Чеснок измельчите.
  2. Поместите камамбер в жаропрочную форму. Вокруг разложите багет и черри.
  3. Сделайте в сыре несколько надрезов и вставьте в них чеснок.
  4. Добавьте веточку розмарина, присолите и поперчите.
  5. Запекайте при 180°C в течение 10–15 минут, пока сыр не станет тягучим, а багет — золотистым.
  6. Окуните кусочек хлеба в расплавленный камамбер — и наслаждайтесь.

Советы:

  • Добавьте немного оливкового масла перед запеканием — вкус станет насыщеннее.
  • Розмарин можно заменить тимьяном или шалфеем.
  • Идеально подавать с бокалом белого сухого вина или просекко.

Такая закуска дарит немного французского шарма и превращает обычный вечер в маленький праздник — словно кадр из фильма, снятого где-нибудь на Монмартре.

Источник: 1001sovet.com

#кулинария #вино #французская кухня #еда
