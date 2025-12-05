Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в очередной раз зря слетал в Москву. Об этом, а также о том, есть ли в нынешнем «миротворческом процессе» свет в конце тоннеля, Vesti.az поговорили с украинским журналистом Виталием Портниковым.

— Как бы вы охарактеризовали переговорный процесс относительно ситуации в Украине?

— Если совсем честно, это выглядит как попытка показать, будто мы движемся к какому-то большему миру. Но пока нет никаких оснований считать, что этот процесс вообще имеет отношение к реальному прекращению войны. Скорее, мы наблюдаем идеально разыгранную имитацию мирного процесса, на которую в Вашингтоне все еще возлагают надежды: что Россия испугается санкционного давления на экономику и согласится на прекращение огня, а Украина — на передачу территорий, которые сейчас находятся под контролем украинских войск.

Но в реальности не видно ни малейших признаков того, что Киев готов уходить с части Донецкой области, которую удерживает, ни того, что Москва вообще намерена останавливать войну. Поэтому я, откровенно говоря, не думаю, что мы сейчас свидетели какого-то настоящего мирного процесса.

— Виталий, как я понимаю, судя по украинским СМИ и пабликам, у Украины сейчас острая нехватка живой силы, плюс все эти коррупционные скандалы вокруг администрации президента…

— Нехватка живой силы и коррупционные скандалы вообще никак не связаны с тем фактом, что Россия не собирается прекращать войну. И мне совершенно не обязательно читать украинские паблики, чтобы понимать: остановка войны не входит в повестку текущего «переговорного процесса»... Я считаю, что президент Зеленский сейчас пытается заручиться европейской поддержкой — и в вопросах дальнейшей помощи Украине, и в поиске общего языка с президентом Трампом. Но сами по себе эти визиты никакого отношения к мирному процессу не имеют. Я повторю еще раз: мы не ведем войну с Францией, мы не ведем войну с Соединенными Штатами. Мы ведем войну с Россией. А Россия эту войну прекращать не собирается. Тогда какое вообще значение имеет, с кем мы договариваемся? Все эти консультации — это разговор о поддержке на годы вперед, пока война продолжается.

Я думаю, что они, ровно как и мы, не хотят ссориться с Трампом и стремятся к более мягким, управляемым санкциям. Поэтому и идут на переговоры, не отвергают американские предложения с порога. Их задача — демонстрировать миролюбие, чтобы Трамп не давил слишком жестко. Наша задача — демонстрировать конструктивность, чтобы он продолжал помогать Украине: обменивался разведданными, поставлял оружие — пусть даже за европейские деньги.

В этом смысле у Киева и Москвы сейчас схожие цели. И Путин, и Зеленский не хотят портить отношения с Трампом, поэтому оба играют этот спектакль, в котором Трампу должно быть комфортно. Но никакого реального процесса прекращения войны нет. Его не было никогда — просто потому, что Россия не хочет останавливать войну.

То, что мы с вами наблюдаем сегодня, — это последствия «мирного плана», который Москва сочинила в Кремле и передала в Белый дом через Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, в надежде, что оба, как люди из близкого круга Трампа, убедят его в новом «братском миролюбии». Россия рассчитывала, что Трамп откажется от санкций против «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти». Но произошло ровно наоборот: Трамп взял план, не отказался от давления, но стал обсуждать документ.

А Россия, когда писала этот план, ни на секунду не предполагала, что это может быть реальный документ о прекращении войны. Поэтому можно сказать, что один наперсточник попытался обмануть другого. В итоге они обманули друг друга: Трамп — Путина, Путин — Трампа. Трамп получил «мирный план», но продолжил экономически давить. Путин предложил «мирный план», но и не собирался прекращать войну. И все.

Что касается европейского варианта плана — он России просто не интересен. У Москвы нет к нему ни малейшего отношения, и рассматривать его она не собирается, поэтому говорить тут особенно не о чем.