Евровидениe: Нидерланды, Испания, Ирландия и Словения объявили бойкот из-за допуска Израиля 0 238

Культура &
Дата публикации: 05.12.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Евровидениe: Нидерланды, Испания, Ирландия и Словения объявили бойкот из-за допуска Израиля

Ирландия, Испания, Нидерланды и Словения в четверг объявили, что бойкотируют песенный конкурс "Евровидение" 2026 года, поскольку его организатор — Европейский радиовещательный союз (EBU) — позволил Израилю принять участие в конкурсе.

После заявления Ирландии, Нидерландов и Испании о бойкоте аналогичное сообщение разместила и Словенская национальная телерадиокомпания на своем сайте.

Ряд стран, включая Исландию, Бельгию, Финляндию и Швецию, уже ранее угрожал бойкотировать "Евровидение", если Израилю разрешат участвовать. Многие европейские государства обвиняют Израиль в геноциде из-за его военной операции в Секторе Газа, начатой после беспрецедентной атаки террористической группировки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ирландская телерадиокомпания RTE и испанская RTVE уже сообщили, что не только бойкотируют "Евровидение", но и не будут его транслировать, передает BBC.

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил удовлетворение решением EBU, заявив, что Израиль "заслуживает того, чтобы быть представленным на всех мировых сценах". Он добавил, что надеется на сохранение духа дружбы, культурного обмена и взаимопонимания.

"Благодарю всех наших друзей, которые поддержали право Израиля продолжать участие в конкурсе. Это решение демонстрирует солидарность и укрепляет дух сотрудничества и дружбы между народами", — написал он в X.

EBU, организующая "Евровидение" вместе с телерадиокомпаниями более чем 35 стран, планировала провести голосование по этому вопросу в ноябре, но после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС 10 октября решение перенесли на очередную Генеральную ассамблею, которая проходит в четверг и пятницу.

В прошлом месяце, пытаясь избежать скандального голосования, EBU объявила об изменении правил голосования, реагируя на обеспокоенность участников и усиливая "доверие и прозрачность". На этой неделе телерадиокомпаниям предстоит решить, считают ли они новые меры достаточными или все же настаивают на голосовании по Израилю.

Правила изменили после того, как два последних конкурса показали резкую разницу: израильские исполнители получали мало баллов от профессионального жюри, но огромную поддержку зрителей.

В этом году на конкурсе в Базеле победил австрийский певец JJ с песней "Wasted Love", а израильская певица Юваль Рафаэль заняла второе место. Она получила больше всего голосов публики, но экспертные жюри оценили ее намного ниже. После этого несколько телерадиокомпаний заявили о сомнениях в процессе голосования.

Ранее Otkrito.lv сообщал, что на "Евровидении-2025" Израиль представляла Юваль Рафаэль - она выжила на фестивале Nova, 8 часов притворяясь мертвой.

