Карта Европы, на которой государства выделены разными цветами по насыщенности шоссе, не способствует чувству патриотизма. Наша республика на ней – бледно-желтого цвета, в сравнении с густо-красными Германией и Францией. Трасс и проселков в ЛР – примерно как в… Сербии.

Во вторник Кабинет Министров решительно взялся за дело, рассмотрев Стратегию развития государственных автодорог до 2040 года.

Пятьдесят на пятьдесят

Согласно данным, представленным министром сообщений Атисом Швинкой («Прогрессивные»), общая протяженность государственных автомобильных дорог Латвии составляет 19 897 км, из них 50% – с асфальтобетонным покрытием и 50% – с гравийным покрытием. Средняя плотность сети государственных автомобильных дорог составляет 0,308 км на 1 кв. км.

Главные автодороги государства составляют 1660 км, и все они асфальтовые. Среди региональных дорог, протяженностью 5485 км, черным покрытием обладает подавляющее большинство – 4789. А вот местного значения, но все же государственные дороги, из 12 660 км – на 9246 км уже гравийные.

Соответственно, в «хорошем и очень хорошем» состоянии у нас находятся 74, 57,8 и 37,7 процента дорог в зависимости от их значения. А вот в «плохом и очень плохом» – 7,9, 19,5 и 27,3 процента. В целом же, за последнюю пятилетку Латвии удалось сократить количество некачественных дорог, требующих срочного ремонта – с 25,1 до 20,2 процентов.

В дорожном строительстве есть немаловажные нюансы: «Асфальтобетонное покрытие, построенное в соответствии с проектируемой нагрузкой, должно прослужить от 8 до 10 лет, однако в это время на покрытии накапливаются остаточные деформации, возникает износ покрытия, появляются трещины и обломки поверхности, покрытие стареет. Асфальтобетонные покрытия экономически целесообразно восстанавливать своевременно, когда дефекты не стали массовыми и непредсказуемыми и средний срок службы этих покрытий не превышает 12 лет. Тогда затраты на восстановление… самые низкие».

Восстановление: торопиться не надо?

В Минсообщений, впрочем, не стали понапрасну кидаться на асфальтирование всего и вся. Для начала – установили 40 постоянных и 239 временных пунктов контроля движения. Автоматизированная, с автономным электропитанием установка, передает данные в государственное AS Latvijas valsts ceļi. И выясняется – что дороги ремонтировать… невыгодно!

Да, спору нет – за счет плохих дорог изнашивается транспорт, увеличивается время в пути, выбрасывается в атмосферу лишний CO2, в совокупности все это дает убыток на 728 млн евро в год.

Однако, если ремонтировать все и вся, то придется потратить – 2,9 миллиарда. Много это или мало, можно выяснить в сопоставлении с военным бюджетом на 2026 год – больше 2-х миллиардов (2 157 907 137) евро. То есть, условно говоря – полтора года без оборонных расходов, и все дороги в ЛР были бы в идеальном состоянии.

Куда едем?

Согласно Министерству сообщений, данные по загруженности латвийской сети государственных автодорог показывают, что две трети (66,9%) автомобилей для повседневных поездок используют только 10% участков дорог страны. Наибольшая интенсивность движения отмечается на автодорогах в Рижском регионе планирования.

Интенсивность движения грузового транспорта – один из важнейших показателей, с которыми следует считаться при планировании износа дорожного покрытия. 70,4% единиц грузового транспорта для ежедневных поездок используют только 10% участков дорог страны. Наибольшая интенсивность движения отмечается на автодорогах в Рижском регионе планирования.

Латвию пересекают несколько коридоров автомобильных дорог Европейского значения, по которым происходит транзитный поток сообщения. Самым загруженным направлением в Латвии является Южно-Северное направление, или главная государственная автодорога А1 – Рига (Балтэзерс)-граница Эстонии (Айнажи), маршрут Айнажи-Гренцтале, A4 – Рижская окружная дорога (Балтэзерс-Саулкалне), A5 – Рижская окружная дорога (Саласпилс-Бабите) и маршрут А7 – Рига-Бауска-граница Литвы (Гренцтале), или так называемый коридор VIA Baltica, где интенсивность грузового сообщения составляет в среднем 3100 автомобилей в сутки.

Куда идут наши налоги?

Стоп, секундочку – но ведь дорожный ремонт и строительство финансируются всеми автоводителями. С этим ведомство А.Швинки согласно – установленный статьей 12 Закона об автомобильных дорогах размер финансирования автомобильных дорог в соответствии с планом сбора налогов на 2025-2027 годы предполагается от 817 до 863 миллионов евро.

Вот как в 2026 году предполагают собирать денег с латвийцев, активно пользующихся автотранспортом:

Налог на эксплуатацию транспортных средств – 124,51 млн.

Пошлина за пользование автомобильными дорогами – 58,78 млн.

Акцизный налог на нефтепродукты – 691,49 млн.

«Однако из госбюджета финансирование на управление, содержание и восстановление как дорог самоуправления, так и государственных дорог ежегодно выделяется (включая финансирование еврофондов) или планируется выделить 306-362 миллионов EUR, или в среднем 45,81%». Остальные же 54,19%, уйдут на прочие необходимые статьи расходов – прежде всего ту же оборону и содержание госаппарата.

Для людей и для лосей

Построить или отремонтировать дорогу – это только полдела. Необходимо создать дорожную инфраструктуру.

Так, планируется строить автобусные остановки – причем изолированными от проезжей части. Пассажиропоток общественного транспорта через проезжую часть должен быть предусмотрен по многоуровневому переходу.

Автомобильные дороги оснащаются задерживающими животных заборами и переходами животных, а также противошумовыми элементами. В сотрудничестве с самоуправлениями необходимо создать соответствующую инфраструктуру микромобильности (пешеходов и велосипедов) и коммуникационные коридоры, предназначенные для размещения различного рода кабелей связи в одном месте и цифровизации движения, в том числе для создания инфраструктуры 5G.

Все вышеперечисленное касается только основных государственных автодорог. Если же брать местные, то там, что называется, конь не валялся – ремонт за последнее десятилетие производился лишь на 17,5%. Действительно – а зачем?

Единственной мотивацией для властей что-то делать, будет пресловутая «военная мобильность». Так что наличие полигона НАТО, предположим, в той же Селии, означает шанс для жителей Айзкраукльского и Екабпилсского краев хотя бы несколько минут проехаться по качественному большаку…