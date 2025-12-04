Baltijas balss logotype
Рост розничной торговли в Латвии в октябре был больше, чем в среднем по ЕС и еврозоне 0 58

Бизнес
Дата публикации: 04.12.2025
LETA
Изображение к статье: Рост розничной торговли в Латвии в октябре был больше, чем в среднем по ЕС и еврозоне

Оборот розничной торговли в Латвии в октябре этого года вырос на 4,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют опубликованные в четверг данные "Eurostat" по 23 странам блока.

Еще больше, чем в Латвии, рост был Кипре (+9,9%), в Болгарии (+7,4%) и на Мальте (+6,2%). Оборот розничной торговли увеличился на 3,9% в Литве и на 4% в Эстонии.

За тот же период в Люксембурге (-0,8%), Австрии (-0,6%) и Бельгии (-0,1%) было зафиксировано снижение.

В странах ЕС, по которым имеются данные, розничная торговля по сравнению с прошлым годом в октябре выросла на 1,6%, в еврозоне - на 1,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем розничная торговля в октябре осталась без изменений как в ЕС, так и в еврозоне.

Наибольший месячный рост был зафиксирован в Люксембурге (+3,6%), Эстонии (+1,7%), Хорватии (+1,4%) и Латвии (+1,1%), а самое резкое снижение - в Бельгии (-1,3%), Австрии (-0,6%), Ирландии и Швеции (обе -0,4%), в то время как в Испании и Нидерландах розничная торговля осталась без изменений. В Литве розничная торговля выросла на 0,3 %.

Данные по Греции, Италии, Румынии и Чешской Республике отсутствуют.

#Еврозона #Латвия #Болгария #Кипр #розничная торговля #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
