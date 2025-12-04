Сейм в четверг принял поправки к закону о налоге на природные ресурсы (НПР), включённые в пакет бюджетных законопроектов, которые предусматривают пятикратное повышение ставки налога на торф с 2027 года — до 3,5 евро за тонну. Для необработанной древесины, реализуемой в коммерческих целях за пределами Европейского союза и Европейской экономической зоны, НПР составит 75 евро за кубометр, пишет ЛЕТА.

Одновременно с 2026 года ставка НПР на песок и песчано-гравийную смесь будет увеличена на 25%. По информации Министерства климата и энергетики (МКЭ), налог будет повышен на 10 центов за кубометр, что в бюджете 2026 года обеспечит дополнительные доходы в размере 0,5 миллиона евро.

В настоящее время ставка НПР на торф составляет 0,7 евро за тонну.

В министерстве поясняют, что хотя обязательства по выбросам парниковых газов (ПГ) из-за добычи торфа начнут действовать уже с 2026 года, повышенная ставка НПР вступит в силу только с 1 января 2027 года, чтобы отрасль могла перестроиться и спланировать свою деятельность.

Торфяная отрасль ежегодно составляет 10,7% всех выбросов ПГ в национальном балансе Латвии. По предварительным расчётам, одна тонна добытого торфа обойдётся Латвии в 25 евро в эквиваленте выбросов ПГ. Объёмы добычи торфа существенно влияют на достижение климатической нейтральности, поэтому необходимо создать фискальное давление на отрасль, чтобы сократить добычу.

Во избежание перекладывания последствий выбросов ПГ от добычи торфа на другие отрасли народного хозяйства, вводится принцип "загрязнитель платит".

С 2027 года вводится новый налог на необработанную древесину, добытую в Латвии в коммерческих целях, не переработанную в древесные изделия и реализуемую за пределами ЕС и Европейской экономической зоны. Ставка НПР с 1 января 2027 года составит 75 евро за кубометр, а с 2028 года — 115 евро за кубометр.

МКЭ поясняет, что в 2024 году лесопромышленный сектор Латвии по-прежнему ориентирован в основном на первичную переработку древесины, обеспечивая большую часть производства и экспортной выручки. При этом вторичная переработка — производство мебели, изделий из бумаги, строительных конструкций и композитных материалов — занимает сравнительно небольшую долю оборота, хотя в этом сегменте имеется потенциал роста благодаря растущему спросу на продукцию с высокой добавленной стоимостью и устойчивые материалы. Латвийская деревообрабатывающая отрасль должна переориентироваться с первичной на вторичную переработку, чтобы увеличить добавленную стоимость и экономическую отдачу.

Одной из целей лесной отрасли является повышение эффективности использования древесных ресурсов, в том числе за счёт переработки древесных отходов, более широкого применения древесины как экологичного материала в хозяйстве страны и создания стимулирующей налоговой политики и других мотивационных механизмов.

Ежегодно в Латвии добывается около 13 миллионов кубометров древесины. По данным Министерства земледелия, около 300 000 кубометров из этого объема экспортируется в третьи страны.

Как подчёркивают в министерстве, государство стремится стимулировать реструктуризацию отрасли в сторону производства и экспорта древесины с более высокой добавленной стоимостью, что принесёт больший вклад в экономику страны.

Кабинет министров должен до 1 октября 2026 года разработать правила, касающиеся методов определения объема необработанной древесины, а также требований к учётной документации и содержанию сведений, подтверждающих объём такой древесины.

Платежи НПР за необработанную древесину в 2027 году на 100% будут зачислены в государственный бюджет, а с 2028 года — 70% в государственный и 30% в бюджет самоуправления, на территории которого велась лесозаготовка и добыта древесина в коммерческих целях.