Правящая коалиция в настоящее время демонстрирует решимость работать вместе, заявила премьер-министр Эвика Силиня журналистам в четверг вечером после принятия государственного бюджета на следующий год, отвечая на вопрос о том, могут ли в ближайшее время состояться переговоры о будущем коалиции.

Силиня подчеркнул, что правительство интенсивно работало над бюджетом в течение всего лета, и этот процесс был нелегким. Сокращение расходов на 844 миллиона евро и реформа пенсий по выслуге потребовали длительных обсуждений за закрытыми дверями на нескольких заседаниях.

Теперь коалиция достигла соглашения, и бюджет получил поддержку 52 голосов, что позволяет продолжить работу, сказала премьер-министр.

Она отметила, что уже ведутся переговоры о приоритетах на следующий год, а также о решениях, которые необходимо принять до конца года. Силиня отметила, что для всех партий начался предвыборный период, и это привносит дополнительную динамику в работу коалиции - партнеры стараются подчеркнуть не только то, что их объединяет, но и то, что отличает каждую партию.

Однако в целом коалиция демонстрирует стремление к совместной работе, а две крупнейшие партии укрепили свое сотрудничество, сказала она.