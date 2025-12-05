Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бюджет принят - выстоит ли это правительство? 2 438

Политика
Дата публикации: 05.12.2025
LETA
Изображение к статье: Бюджет принят - выстоит ли это правительство?
ФОТО: LETA

Правящая коалиция в настоящее время демонстрирует решимость работать вместе, заявила премьер-министр Эвика Силиня журналистам в четверг вечером после принятия государственного бюджета на следующий год, отвечая на вопрос о том, могут ли в ближайшее время состояться переговоры о будущем коалиции.

Силиня подчеркнул, что правительство интенсивно работало над бюджетом в течение всего лета, и этот процесс был нелегким. Сокращение расходов на 844 миллиона евро и реформа пенсий по выслуге потребовали длительных обсуждений за закрытыми дверями на нескольких заседаниях.

Теперь коалиция достигла соглашения, и бюджет получил поддержку 52 голосов, что позволяет продолжить работу, сказала премьер-министр.

Она отметила, что уже ведутся переговоры о приоритетах на следующий год, а также о решениях, которые необходимо принять до конца года. Силиня отметила, что для всех партий начался предвыборный период, и это привносит дополнительную динамику в работу коалиции - партнеры стараются подчеркнуть не только то, что их объединяет, но и то, что отличает каждую партию.

Однако в целом коалиция демонстрирует стремление к совместной работе, а две крупнейшие партии укрепили свое сотрудничество, сказала она.

Читайте нас также:
#выборы #партии #бюджет #коалиция #реформы #переговоры #правительство #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Тр эш
    Тр эш
    5-го декабря

    Выстоять нужно.. Пофиг на то, что берут в займы и поднимают налоги, народ уезжает и рождаемость просто ужасная.. Главное выстоять.. Зачем? Держится за зарплату, за место для чего? Ничего хорошего не происходит.

    8
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го декабря

    Ну выстоит и что дальше? Всё равно наступающий год будет для него последним - ВЫБОРЫ!

    12
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сейм выделил 150 000 евро на платформу для сбора подписей Manabalss.lv
Изображение к статье: «Это не по-человечески и неразумно»: как в Сейме делили налоги по языковому принципу Эксклюзив!
Изображение к статье: Сейм принял государственный бюджет на следующий год с дефицитом в 3,3%
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Шеф-повар назвал блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане
Еда и рецепты
Изображение к статье: Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота?
Дом и сад
Изображение к статье: Митрофанов день: почему 6 декабря следует сохранять молчание
Дом и сад
Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео