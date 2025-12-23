Baltijas balss logotype
«Мясник в Кремле не изменил целей» – министр иностранных дел Латвии 11 3497

Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Мясник в Кремле не изменил целей» – министр иностранных дел Латвии
ФОТО: LETA

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже прокомментировала обстрел Украины, в результате которого погибли три человека.

По словам Браже, "пока мир готовится к Рождеству, Россия готовит ракеты, чтобы бомбить детей, женщин, гражданских лиц в Украине".

"Россия означает войну, а не мир. Мясник в Кремле не изменил своих целей. Дезинформационные кампании не могут скрыть действия России. Мы продолжим поддерживать Украину", – добавила глава латвийского МИД.

Утром 23 декабря по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска осуществляли комбинированную атаку с применением крылатых ракет и ударных беспилотников.

Оставить комментарий

(11)
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го декабря

    Свинарка внутренних дел открыла рот. И упустила возможность промолчать и сойти за наполовину умную.

    40
    2
  • VA
    Vairis Arlauskas
    24-го декабря

    Какая нарядная.Как всегда элегантна и астраумна.

    12
    20
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Vairis Arlauskas
    25-го декабря

    Согласен ! Лучше и не скажешь, астраумна ! ))))

    0
    1
  • 010725
    010725
    24-го декабря

    Три главных человека в жизни хорошей домохозяйки: мясник, зеленщик и бакалейщик. Но зачем она пошла в министры ?

    37
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го декабря

    Депутаты из парламентской фракции "Объединённый список" ещё летом заметили, что Байба Браже в своём профиле в "Фейсбуке" о своей жизни рассказывает не то, что записано в её CV, поданном в Сейм накануне голосования по поводу доверия её кандидатуре на пост министра иностранных дел

    49
    6
  • БТ
    Бесс Толковый
    24-го декабря

    Другой фотографии не нашлось, как опубликовать Браже с масонскими знаками отличия?

    49
    4
  • A
    Aleks
    24-го декабря

    И там и там у власти нацисты,которых русские и украинцы совершенно не волнуют... Было как то в прессе Латвии интервью с Черниговским,который возглавляет пропагандистскую машину Украины-прессу,радио,ТВ. Так он открыто говорил,что люди Донбасса-это биомасса.Правда,Черниговский такой же украинец как у нас многие латыши.🔯😈 А что нес ,да и несёт ,,русский,, Соловьев,который вообще призывает шарахнуть по Украине ядерной бомбой. Какие добрые люди....🔯👽😈

    34
    8
  • SK
    Soglasen Klassnij
    23-го декабря

    А между тем на Украинской границе стоят сотни автобусов с людьми, желающими провести праздники на родине. В Германии немцы задаются вопросами ведь там же война

    52
    1
  • lo gos
    lo gos
    23-го декабря

    Продавщица в вино-водочном отделе

    77
    3
  • свп
    сила в правде
    23-го декабря

    А мид латвии не комментирует убийства исключительно гражданских от обстрелов украины? Когда бьют по пляжам с детьми, или просто взрывают дронами тех, кто идет с белым флагом в сторону войск РФ? Это Для нашей бражки - другое? Это - не люди?

    99
    3
  • Д
    Добрый
    сила в правде
    24-го декабря

    Как говорил профессор Преображенский:не читайте советских газет.Говоря современным языком:не увлекайтесь соловьиным помётом и сливным бачком

    4
    67
Читать все комментарии

Видео