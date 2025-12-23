Министр иностранных дел Латвии Байба Браже прокомментировала обстрел Украины, в результате которого погибли три человека.

По словам Браже, "пока мир готовится к Рождеству, Россия готовит ракеты, чтобы бомбить детей, женщин, гражданских лиц в Украине".

"Россия означает войну, а не мир. Мясник в Кремле не изменил своих целей. Дезинформационные кампании не могут скрыть действия России. Мы продолжим поддерживать Украину", – добавила глава латвийского МИД.

Утром 23 декабря по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска осуществляли комбинированную атаку с применением крылатых ракет и ударных беспилотников.