Министр иностранных дел Латвии Байба Браже прокомментировала обстрел Украины, в результате которого погибли три человека.
По словам Браже, "пока мир готовится к Рождеству, Россия готовит ракеты, чтобы бомбить детей, женщин, гражданских лиц в Украине".
"Россия означает войну, а не мир. Мясник в Кремле не изменил своих целей. Дезинформационные кампании не могут скрыть действия России. Мы продолжим поддерживать Украину", – добавила глава латвийского МИД.
Утром 23 декабря по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска осуществляли комбинированную атаку с применением крылатых ракет и ударных беспилотников.
As the world prepares for Christmas, Russia prepares missiles to bomb children, women, civilians in Ukraine.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 23, 2025
Russia means war, not peace. The butcher in kremlin has not changed its goals. Disinformation campaigns can’t hide Russia’s actions.
We’ll continue supporting Ukraine. https://t.co/5R8HLAQnLn
Оставить комментарий(11)