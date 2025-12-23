Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Российские бобы не доедут до Сигулды: в Латвию запрещен въезд 14 спортсменам из РФ 14 3135

Политика
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Российские бобы не доедут до Сигулды: в Латвию запрещен въезд 14 спортсменам из РФ

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже («Новое Единство») включила 14 российских спортсменов в список нежелательных для Латвии лиц, свидетельствует заявление министра, опубликованное в социальной сети X.

Браже подчёркивает, что спортсмены государства-агрессора не приветствуются в Латвии.

Запрет на въезд в Латвию введён на неопределённый срок. Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции, которая предусматривает, что в случае признания иностранца нежелательным для Латвии лицом («persona non grata») решение о включении его в соответствующий список принимает министр иностранных дел.

Советник министра Сигне Знотиня-Знота пояснила агентству LETA, что это решение принято в контексте запланированного в ближайшее время международного зимнего спортивного события в Латвии — в начале января 2026 года.

3 и 4 января 2026 года в Сигулде запланирован этап Кубка мира по санному спорту.

Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях Кубка мира по санному спорту с января 2022 года. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) выступает за то, чтобы на предстоящих Олимпийских играх россияне могли соревноваться в статусе нейтральных спортсменов.

В конце октября Спортивный арбитражный суд принял решение, согласно которому представители Федерации санного спорта России по-прежнему не могут участвовать в соревнованиях, однако отдельные российские спортсмены могут быть допущены к стартам в качестве нейтральных спортсменов при условии соответствия установленным критериям.

Эту возможность сегодня исключила министр Байба Браже. По-крайней мере на трассах Латвии.

Читайте нас также:
#Латвия #спорт #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
1
2
0
3
18

Оставить комментарий

(14)
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го декабря

    По сути: наша свинарка внутренних дел решила противопоставить себя-любимую мировому спортивному сообществу: спортивная федерация решила, но "Баба-Яга - против!". Что тут сказать? Ну и дура же...

    9
    1
  • MiU
    Made in USSR
    23-го декабря

    ...не надо быть грамотным... Это правда, некоторым грамотными быть не повезло. Мулька про совместный парад уже не катит. Ибо такого просто-напросто не было. Если не считать того, что полк (полк, Карл - всего лишь полк!) Входил в опустевший Брест под музыку, которую играл уходящий оркестр вермахта. Ай, да ладно. Ты ж неграмотный, читать, видать, не могёшь...а в Гугле, типа - забанен, да? Лучше прокомментируй фотофакт от 14-го мая 1938 года, когда все игроки сборной Англии по футболу подняли руки в нацистском приветствии под гимн Германии. Дело происходило на олимпийском стадионе в Берлине. Или как? Это, типа - другое?

    30
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го декабря

    Спасибо ВВ! Шикарная фотография и российских спортсменов, и спортивного снаряжения и герба России. А все остальное ++ это проблемы Латвии и Сигулды.

    43
    3
  • A
    Aleks
    23-го декабря

    Жаль,что бобслей-не израильский вид спорта,а то бы катался бы государство -агрессор по сигулдской трассе круглогодично. Тут вижу,там не вижу.Бывает двоится...Вам поможет оптика Филманн.А может и наоборот-усугубит ситуацию😈👽

    64
    7
  • bt
    bory tschist
    23-го декабря

    aбсолютно верно! – зачем повторять ошибочное и позорное решение – об участии "представителей" от фашистской Германии в олимпийских играх ... (!!!?)

    8
    78
  • bt
    bory tschist
    bory tschist
    23-го декабря

    русских "можно .понять" – кто, как не они – участвовали в совместном парадe красной aрмии и нацистского вермахта состоявшегося 22 сентября 1939 года в Бресте ... не надо быть грамотным (достаточно быть – советским идиотом!) – чтобы выставлять дислайки

    3
    87
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    23-го декабря

    Опять ты пытаешься ходить коленками назад и с головой в заднице - нацистская Германия не "участвовала", она принимала Олимпиаду.

    70
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    23-го декабря

    С полного одобрения и рукоплескания всех "демократических" государств. И тогда, если мне память не изменяет, многие вопили, что русских большевиков пускать нельзя. Сколько лет прошло, а русофобы не меняются...

    62
    4
  • ТТ
    Тим Тим
    bory tschist
    23-го декабря

    А ты свалил бы на Delfi,там за свои высеры столько лайков наберёшь от своих земляков,что от самомнения пучить начнёт.

    63
    4
  • bt
    bory tschist
    bory tschist
    23-го декабря

    ... нет уж, Тим Тим, буду тут писать – пока русский портал BB не закроют и не начнётся, после войны в Украине, активная депортация совковых уродцев, комфортно пригревшихся на моей Pодине – земле Евросоюза. p.s. благодаря регистрации на портале – нетрудно всех вас отыскать и избавить страны Балтии, раз и навсегда, от – сегодня фашиствующего пропутинского говна.

    4
    63
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    24-го декабря

    Да уж, Тсич - коричневое нутро не скроешь, вон как тебя прёт, даже таблетки не помогают: депортации, русофобия, просто идиотизм - полный комплект. Ты, глупая букашка, сейчас себе на статью наговорила, и сама этого не понимаешь. А по поводу родины я тебе уже как-то сказал: мои предки здесь жили еще тогда, когда твои с сосен падали и мчались драться за кусок тухлого мяса. Так что ты сильно-то не воняй - то, что тебе здесь жить позволено, еще не делает тебя пупом земли.

    18
    6
  • ks
    kokorins sergejs
    23-го декабря

    О.спорт.ты.мир.ну.это.другое?

    69
    7
  • Е
    Ехидный
    23-го декабря

    конкурентов на победу отсекают !!!

    102
    6
  • С
    Сарказм
    Ехидный
    23-го декабря

    Ой, да расслабься, не было у орков ни единого шанса, после насквозь допинговых Сочей ничего в бобслее они не показывали. Тем более еще и 3 года без соревновательной практики

    4
    57
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Риге прогнозируют ответ Путина и не верят, что Зеленский сможет договорится с Трампом
Изображение к статье: Политолог о правящих: «Они уже едва друг с другом разговаривают»
Изображение к статье: «Плохо знают латышский язык»: объявили о сборе штрафов и вынесении предупреждений
Изображение к статье: «Путина не любят!» В России выразили недовольство решением Риги под Новый год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео