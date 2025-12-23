Министр иностранных дел Латвии Байба Браже («Новое Единство») включила 14 российских спортсменов в список нежелательных для Латвии лиц, свидетельствует заявление министра, опубликованное в социальной сети X.

Браже подчёркивает, что спортсмены государства-агрессора не приветствуются в Латвии.

Запрет на въезд в Латвию введён на неопределённый срок. Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции, которая предусматривает, что в случае признания иностранца нежелательным для Латвии лицом («persona non grata») решение о включении его в соответствующий список принимает министр иностранных дел.

Советник министра Сигне Знотиня-Знота пояснила агентству LETA, что это решение принято в контексте запланированного в ближайшее время международного зимнего спортивного события в Латвии — в начале января 2026 года.

3 и 4 января 2026 года в Сигулде запланирован этап Кубка мира по санному спорту.

Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях Кубка мира по санному спорту с января 2022 года. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) выступает за то, чтобы на предстоящих Олимпийских играх россияне могли соревноваться в статусе нейтральных спортсменов.

В конце октября Спортивный арбитражный суд принял решение, согласно которому представители Федерации санного спорта России по-прежнему не могут участвовать в соревнованиях, однако отдельные российские спортсмены могут быть допущены к стартам в качестве нейтральных спортсменов при условии соответствия установленным критериям.

Эту возможность сегодня исключила министр Байба Браже. По-крайней мере на трассах Латвии.