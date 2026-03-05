Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нацобъединение подражает Трампу 2 1251

Политика
Дата публикации: 05.03.2026
LETA
Изображение к статье: Нацобъединение подражает Трампу

В четверг Сейм передал на рассмотрение комиссии по бюджету и финансам инициативу оппозиционного Национального объединения о введении налоговой ставки в размере 30% на товары из стран высокого риска, прежде всего России, и товары, которые поступают в Латвию через рискованные цепочки поставок.

Как ранее заявили в Нацобъединении, партия призывает ввести "налог экономической безопасности", чтобы уменьшить экономическую зависимость Латвии от России и одновременно обеспечить дополнительное финансирование для безопасности государства.

Для введения этого налога партия разработала новый закон о налоге экономической безопасности, а также соответствующие поправки к закону о налоге на прибыль предприятий и закону о налогах и пошлинах.

Предложения Нацобъединения предусматривают, что налог будет распространяться на несколько групп товаров, в том числе продовольственное сырье, минеральные продукты, корма для животных, изделия из металла, продукцию химической и текстильной промышленности.

Как заявила партия, несмотря на продолжающуюся войну России против Украины, в Латвию напрямую или через страны-посредники по-прежнему поступают товары российского происхождения, тем самым косвенно пополняя бюджет государства-агрессора. По мнению партии, такая ситуация недопустима ни с точки зрения безопасности, ни с моральной точки зрения.

Депутат Нацобъединения Артурс Бутанс указал, что многие латвийские предприятия прекратили деятельность в России, отказавшись от прибыли из-за своей позиции, и сейчас находятся в неравных конкурентных условиях с теми, кто продолжает сотрудничество с государством-агрессором

×
Читайте нас также:
#налоги #торговля #Латвия #безопасность #нацобъединение #экономика #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
5
0
0
2
0
5

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео