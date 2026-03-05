Глушить дорого: Латвии нечего противопоставить белорусской пропаганде на волне ЛР4 3 1677

Политика
Дата публикации: 05.03.2026
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Глушить дорого: Латвии нечего противопоставить белорусской пропаганде на волне ЛР4
ФОТО: Thought Co

После того, как было принято решение закрыть русскоязычное радио Латвийских общественных СМИ ЛР4, на его волне в Латгалии обнаружилась белорусская пропаганда, сообщает LSM.

На частоте 107,7 в Даугавпилсе приемник теперь «ловит» Радио Беларусь — подразделение Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Оно вещает, кроме русского и белорусского, еще и на английском, французском, испанском, китайском, арабском языках, так как создано специально, чтобы формировать образ Республики Беларусь за границей.

В Национальном совете по электронным СМИ подчеркивают, что нельзя утверждать, что место Латвийского радио 4 в Латгалии захватило белорусское радио, ведь в Даугавпилсе Латвийское радио 4 вещало на частоте 88,7. И сейчас там тишина. При этом заглушить белорусское радио на частоте 107,7, на которой радио ЛР4 раньше можно было слушать в Риге, в Даугавпилсе очень сложно.

«Теоретически можно было бы попытаться как-то глушить сигнал, но такие меры обходятся несоразмерно дорого. Конечно, очень плохо, что так происходит, но на данный момент реально бороться с этим практически невозможно. Также нужно понимать, что и латвийское содержание тоже пересекает границу. Его можно услышать в приграничных районах России и Беларуси», — заявил Иварс Аболиньш, глава Национального совета по электронным СМИ.

И хотя действительно белорусский сигнал на частоте 107.7, о котором сейчас столько шума, пробивался в Латвии и раньше, есть нюанс.

Раньше на этой частоте вещало белорусское радио «Канал культура». Но 4 февраля этого года Национальная государственная телерадиокомпании Республики Беларусь приняла решение перенести на эту частоту радиостанцию «Беларусь». Связано ли это с тем, что в Риге частота освободилась или нет — неизвестно.

По планам Национального совета по электронным СМИ, в Латвии частота 107,7 снова зазвучит — на право вещания в Риге уже объявлен конкурс.

Главное требование к претендентам — способность обеспечить непрерывное круглосуточное вещание на латышском языке.

Заявки на конкурс можно подавать до 9 апреля, а решение должно быть принято не позднее 9 июля 2026 года.

#пропаганда #Латвия #язык #радио #конкурс #электронные сми #Беларусь
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
