Израиль и США объявили о «второй фазе» войны с Ираном

В мире
Дата публикации: 06.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Израиль и США объявили о «второй фазе» войны с Ираном
ФОТО: Global Look Press

США и Израиль в ночь на 6 марта нанесли новые удары по Ирану. Американские военные, в числе прочего, применили проникающие бомбы, сброшенные с бомбардировщиков B-2, для поражения шахт для запуска баллистических ракет, а также нанесли удары по военным заводам, заявил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Брэд Купер.

Всего с начала войны, по словам Купера, которые приводит The Times of Israel, удалось снизить возможность нанесения Ираном ударов баллистическими ракетами на 90% и возможность атаковать дронами на 83%. Также, заявил он, американские военные поразили как минимум 30 иранских военных кораблей, цитирует "Медуза".

Начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал Эяль Замир, в свою очередь, сообщил, что в результате ударов израильских ВВС уничтожены 80% иранских средств ПВО и 60% установок для запуска баллистических ракет.

Представители военного командования обеих стран заявили, что началась «вторая фаза» войны с Ираном, предупредив, что удары по территории исламской республики будут усилены.

«После завершения этапа внезапного наступательного удара, в ходе которого мы создали превосходство в воздухе и подавили способность Ирана наносить удары баллистическими ракетами, мы переходим к следующему этапу кампании, в котором мы усилим удар по фундаменту режима и его военному потенциалу», — сказал Замир.

Источники Reuters заявили, что новый этап военной кампании будет нацелен на подземную инфраструктуру для запуска ракет.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что у американских военных достаточно боеприпасов, чтобы продолжать бомбардировки Ирана еще неопределенно долгое время. «Иран надеется, что у нас не хватит сил, но это грубый просчет», — сказал Хегсет журналистам в штаб-квартире Центрального командования во Флориде.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Иран в ответ атакует Израиль и страны-союзники Соединенных Штатов в Персидском заливе ракетами и дронами, а также пригрозил перекрыть Ормузский пролив, через который проходит один из основных маршрутов транспортировки нефти в мире.

#Иран #США #Израиль #ПВО #дроны #политика
