«Инфляция в государствах Балтии в этом году была выше, чем в среднем в еврозоне, где она достигает около 2%. В Латвии и Литве она составляет чуть более 4%, а в Эстонии – 5%».

«Дополнительное давление на инфляцию в Латвии по сравнению с 2024 годом оказал рост цен на продовольствие и энергоресурсы. В Эстонии с апреля есть самая высокая инфляция в еврозоне. Государственный долг Латвии по завершению 2025 года достигнет 20,5 миллиардов евро, или 49% от внутреннего валового продукта. Это сейчас один из самых низких в еврозоне, но выше, чем в Литве. А с Эстонией даже трудно сравнивать – в процентах к ВВП у Латвии он в два раза больше. Правда, Эстония – чемпионка Европы по «незаимствованию» – самое осторожное из всех государств».

«Есть еще некоторые вещи, где Эстония отличается от Латвии, – продолжает обозреватель. – Ставка НДС в размере 22% для большинства товаров и услуг будет действовать в Эстонии до 1 июля 2026 года, а потом НДС вырастет до 24%. Правительство Эстонии называет это повышение НДС временным налогом на оборону. Для сравнения: латвийский НДС остается 21%, введены также пониженные ставки НДС на ряд продуктов питания. Скорее всего, к большим налоговым изменениям не прибегнут хотя бы до выборов в Сейм.

Нельзя сказать, что в Латвии никакие налоги ничуть не станут больше. В следующем году поднимутся ставки акцизов и налогов на природные ресурсы, однако повышение налогов не является главным методом получения денег в бюджете. В Латвии сейчас основным методом является заимствование. Время покажет, какой из методов – эстонский или латвийский – окажется более правильным».