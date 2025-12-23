Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В поисках денег в Эстонии повышают налоги, а в Латвии увеличивают внешний долг – кто поступает дальновиднее? 7 46131

Политика
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В поисках денег в Эстонии повышают налоги, а в Латвии увеличивают внешний долг – кто поступает дальновиднее?
ФОТО: LETA

«2025 год в экономике лучше предыдущих четырех», – такое мнение в Neatkarīgā высказал комментатор Марис Краутманис.

«Инфляция в государствах Балтии в этом году была выше, чем в среднем в еврозоне, где она достигает около 2%. В Латвии и Литве она составляет чуть более 4%, а в Эстонии – 5%».

«Дополнительное давление на инфляцию в Латвии по сравнению с 2024 годом оказал рост цен на продовольствие и энергоресурсы. В Эстонии с апреля есть самая высокая инфляция в еврозоне. Государственный долг Латвии по завершению 2025 года достигнет 20,5 миллиардов евро, или 49% от внутреннего валового продукта. Это сейчас один из самых низких в еврозоне, но выше, чем в Литве. А с Эстонией даже трудно сравнивать – в процентах к ВВП у Латвии он в два раза больше. Правда, Эстония – чемпионка Европы по «незаимствованию» – самое осторожное из всех государств».

«Есть еще некоторые вещи, где Эстония отличается от Латвии, – продолжает обозреватель. – Ставка НДС в размере 22% для большинства товаров и услуг будет действовать в Эстонии до 1 июля 2026 года, а потом НДС вырастет до 24%. Правительство Эстонии называет это повышение НДС временным налогом на оборону. Для сравнения: латвийский НДС остается 21%, введены также пониженные ставки НДС на ряд продуктов питания. Скорее всего, к большим налоговым изменениям не прибегнут хотя бы до выборов в Сейм.

Нельзя сказать, что в Латвии никакие налоги ничуть не станут больше. В следующем году поднимутся ставки акцизов и налогов на природные ресурсы, однако повышение налогов не является главным методом получения денег в бюджете. В Латвии сейчас основным методом является заимствование. Время покажет, какой из методов – эстонский или латвийский – окажется более правильным».

Читайте нас также:
#налоги #финансы #инфляция #бюджет #итоги года #НДС #государственный долг #правительство #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
3
3
22
2
28

Оставить комментарий

(7)
  • N
    NB!
    26-го декабря

    Конечно Латвия поступает дальновидные - ЕС скоро накроется и долги спишут. 😉

    0
    0
  • ВПАС
    Ваще ПоКуЙ Абама Старший
    25-го декабря

    Правильной дорогой идёте товарищи ,в то болото из которого и вышли при Петре,пни и болота в место лесов,долги холопов боярам ,нищета и отсутствие рабочих мест

    43
    3
  • RaR
    Rus*an Ra
    24-го декабря

    Ставка НДС в Эстонии уже сейчас 24% зачем так обманывать Не верите, гоогле в помощ вам

    45
    4
  • OeK
    Oļegs Kuderovs
    24-го декабря

    Европа отказалась от российских дешёвых энергоносителей, от транзита, от дешёвых удобрений, от необъятной российского рынка. Это не могло пройти бесследно. Зато попали в экономическое рабство США. Теперь пожинаем плоды стараний всех этих подсвинков.

    103
    9
  • MG
    Mihails Goncarovs
    24-го декабря

    Понятно, что удобнее тупо брать в долг, а отдавать всё равно не им. Это говорит о том, что у нас в правительстве временщики. Следующие придут и скажут: а с какого перепугу мы будем отдавать за предшественников? Так и вгоняи нашу страну в кабалу. Надо тем , кто придёт к власти, под лупой посмотреть доходы предыдущих и их накопления и имущество. Разницу пожалуйте в казну! Заодно завести уголовное дело.

    77
    1
  • A
    Aleks
    23-го декабря

    В Эстонии зарплаты даже несопоставимы с литовскими,поэтому эстонцы все делают правильно- не продают страну глобалистам,которые просто заберут страну,если не отдашь долг. Латвию давно забрали ,поэтому выгодно заимствовать и эти деньги распиливать ,притом никакой ответственности никто не несёт.Потом можно просто сказать-Не получилось и никакой тебе уголочки ,а ты уже миллионер с недвижимостью и тут и в теплых краях,а должен уже лёд долбить в Игарке ...Даже проплатил бы Путину,но ,опять же,никто из правящих Латвии лёд долбить не будут-всех выпустят в Израиль как Чубайса,Козака и ещё массу народа,которые украли миллиарды ...😭😈👽 Только куда нибудь на рудники Африки...

    71
    7
  • Д
    Дед
    23-го декабря

    Латвия тоже поднимает налоги, как раз те которые точно соберет. Латвия уже так задрала налоги, что уже все в Латвии остановилось.

    123
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Изображение к статье: С этого года увеличены надбавки дипломатам и военнослужащим в зонах риска
Изображение к статье: «Салютоборец» Ратниекс отрапортовал о пойманных запускателях «неправильного» салюта
Изображение к статье: Скоро выборы: работникам избирательных участков повысят оплату труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Средний класс и люди среднего возраста - основа оппозиции. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Восстановление после праздников: какие напитки помогут улучшить пищеварение?
Еда и рецепты
1
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео