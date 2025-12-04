А в топ-50 вклучено всего 7 компаний из Латвии. Международная компания по управлению рисками Coface опубликовала обновлённый рейтинг 50 крупнейших компаний стран Балтии за 2024 год. В список вошли предприятия с годовым оборотом не менее 300 миллионов евро. При составлении рейтинга учитывались выручка, прибыль и численность сотрудников, при этом банки, страховые и лизинговые компании в исследование не включались.

Согласно результатам, из 50 крупнейших компаний

28 представляют Литву,

15 - Эстонию,

и лишь 7 - Латвию.

По сравнению с прошлым годом позиции Латвии ослабли - тогда в рейтинге было 8 латвийских компаний.

Литовское лидерство и скромное представительство Латвии

Совокупный оборот Baltic Top 50 в 2024 году составил 69,7 млрд евро, а общая прибыль превысила 1,7 млрд евро.

Первые позиции рейтинга уверенно удерживают компании из Литвы:

торговая группа Vilniaus prekyba,

холдинг Maxima Grupe,

энергетические компании Orlen Lietuva и Ignitis grupe,

а также ритейлер Maxima LT.

В десятку крупнейших вошли два предприятия из Эстония:

сервис перевозок Bolt Technology - 6-е место,

энергетическая компания Eesti Energia - 7-е место.

Единственным представителем Латвии в топ-10 стала энергетическая компания Latvenergo, занявшая 8-е место.

Все 7 компаний Латвии в рейтинге

Помимо Latvenergo, Латвию в Baltic Top 50 представляют:

Rimi Latvia - 19-е место,

Maxima Latvija - 21-е место,

Elko grupa - 22-е место,

Air Baltic Corporation - 36-е место,

Orlen Latvija - 40-е место,

Depo DIY - 48-е место.

В совокупности эти семь латвийских компаний обеспечили 7,04 млрд евро оборота и 282 млн евро прибыли, что составляет 10,1% оборота и 16,3% всей прибыли Baltic Top 50. Общее число сотрудников - почти 17 700 человек.

Прибыль и убытки латвийских компаний

Latvenergo: оборот более 1,7 млрд евро, прибыль - 273,7 млн евро (снижение на 22%),

Rimi Latvia: прибыль выросла на 31%, до 38 млн евро,

Maxima Latvija: прибыль - около 51 млн евро (–10%),

Elko grupa: прибыль выросла на 9,5%, до 13,05 млн евро,

airBaltic завершила год с убытками 118 млн евро,

Orlen Latvija заработала около 3,2 млн евро прибыли,

Depo DIY увеличила оборот на 9,4%, но прибыль снизилась на 21,5%.

Экономика Балтии восстанавливается неравномерно

Глава департамента кредитных рисков Coface Baltics Миндаугас Вальскис отметил, что восстановление экономик Балтии после энергетического кризиса и войны в Украине проходит неравномерно.

В 2024 году:

рост ВВП Литвы составил +2,8%,

ВВП Эстонии был –0,1%,

ВВП Латвии - –0,4%.

По прогнозам Coface, в 2026 году рост ВВП ожидается:

Латвия - 2,1%,

Литва - 3,3%,

Эстония - 2,6%.

При этом слабый потребительский спрос, инфляция и высокая налоговая нагрузка по-прежнему сдерживают экономический рост во всех трёх странах.