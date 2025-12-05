После отмены Finnair вечернего рейса в Вильнюс литовское правительство предложило авиакомпаниям льготы и скидки за перевод рейсов в Каунас, пытаясь смягчить последствия перебоев в работе столичного аэропорта из-за белорусских шаров с контрабандой.

После того, как финская авиакомпания Finnair временно отменила один вечерний рейс между Хельсинки и Вильнюсом, литовский премьер-министр Инга Ругинене заявила, что правительство предлагает авиакомпаниям скидки и льготные условия в связи с перебоями в работе Вильнюсского аэропорта, но решения о том, как реагировать, принимают сами компании.

«На сегодняшний день мы предложили льготные и лучшие условия для перевода ночных рейсов в Каунасский аэропорт. Компании рассматривают этот вариант, некоторые компании остаются в Вильнюсском аэропорту, поскольку авиакомпании решают, переезжать или оставаться. Некоторые остаются, некоторые всерьёз рассматривают возможность перевода в Каунас», — заявила Ругинене журналистам в четверг.

Ранее сообщалось, что в связи с недавними неоднократными нарушениями работы Вильнюсского аэропорта из-за контрабандных метеозондов из Беларуси авиакомпания Finnair объявила об отмене вечернего рейса в Вильнюс со среды до конца февраля следующего года.

Как сказал представитель компании-оператора литовских аэропортов Lietuvos oro uostai (LTOU) Тадас Василяускас, решение авиакомпании касается только одного рейса, а регулярные рейсы в Хельсинки продолжат выполняться ежедневно. По словам Василяускаса, в последние дни литовские аэропорты поддерживают связь со всеми авиакомпаниями, совершающими рейсы в Литву, организуют встречи для обсуждения конкретных ситуаций и возможностей.

Генеральный директор Lietuvos oro uostai Симонас Барткус ранее заявлял, что ведутся переговоры с авиакомпаниями не только о перенаправлении прибывающих самолётов в Каунас, но и о более частых вылетах из этого аэропорта. По его словам, Lietuvos oro uostai обещают стимулировать авиакомпании летать из Каунаса, предлагая более низкие сборы.