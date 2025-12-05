Слухи о проблемах в звездной семье появились далеко не вчера. Впрочем, отношения Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева изначально складывались непросто. Сказывался богатый жизненный опыт «дельфина», ставшего циником после расставания с Наташей Королевой.

Знаменитый музыкант закрутил любовь с молодой вокалисткой в 2010 году. Долгое время Игорь Николаев сомневался, что на его долю выпало счастье, но в итоге Юлии Проскуряковой удалось растопить сердце избранника. На тот момент девушка совершенно не комплексовала из-за того, что живет с признанной звездой. «Не считала, что мы какого-то разного статуса, социального уровня или я недостойна любви Игоря Николаева», - честно призналась певица в новом интервью.

Ну а дальше отношения голубков развивались по стандартному сценарию: молодая и неопытная Проскурякова воспринимала каждую ссору как конец света. В тот момент ей действительно казалось, что эти отношения обречены. За тем, как парочка без конца ругалась, а потом мирилась, наблюдали близкие и друзья.

С нескрываемым интересом за этой драмой, достойной сюжета мексиканского сериала, например, следила супруга Аркадия Укупника – близкого друга Игоря Николаева.

«Мы ругались, расходились, я убегала. Я думаю – она так с чашечкой кофе наблюдала периодически за нами, за нашими конфликтами. Ты знаешь же, когда в отношениях тебе кажется, что все ужасно. Все – это навсегда, мы сейчас расходимся, и это навсегда. Я испытывала какие-то такие эмоции. Ну притирка, ведь я никогда ни с кем не жила вместе, а тут мужчина. Первые серьезные отношения. И, конечно, у нас были стычки.

«Молоденькая, младше меня – что хочет? Вот люблю ее, но она ведь что-то хочет», - он до конца не верил, а меня это очень обижало. Ведь я из хорошей любящей семьи… Я была уверена, что даже если замуж выйду за президента, дома он пусть будет мужчина, но мусор выносит… Мне дома звезду не надо!» - выдала шокирующее признание Проскурякова.