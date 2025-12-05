Baltijas balss logotype
Анна Мария Ефремова: «Мать меня сверхсильно била» 0 528

Lifenews
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Некогда выдающаяся артистка превратилась в развалину.

Некогда выдающаяся артистка превратилась в развалину.

Поездка в индийский Гоа оказалась роковой.

Бывшая жена Михаила Ефремова скончалась на 55 году жизни в Москве. Ксения Качалина, несмотря на успешное начало карьеры в кино, резко ушла из профессии, пристрастилась к алкоголю и даже отдала маленькую дочь Ефремову. Актриса по какому-то ужасному стечению обстоятельств умерла через десять месяцев после смерти третьей жены Ефремова - Евгении Добровольской.

Когда-то Ксения Качалина была завсегдатаем светских вечеринок, ей рукоплескала Европа. В 20 лет она ворвалась в кино стремительно и ярко. Красивая и талантливая актриса узнаваема стала после главной роли в драме "Дикая любовь". Фильм "Над темной водой" принес ей приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Италии. Последний раз она появилась на экране в 2007 году в картине "Цена безумия". Сыграла главную роль. С тех пор не снималась.

Горевала недолго. Выскочила замуж за музыканта Алексея Паперного, но после пяти лет брака супруги развелись. Качалина будучи беременной ушла от музыканта к Михаилу Ефремову, с которым познакомилась во время съемок в фильме "Романовы. Венценосная семья".

Актер настолько очаровался Ксенией, что был полон решимости воспитывать ее ребенка от другого и даже объявил о том, что актриса беременна от него. Но новорожденная дочь прожила всего несколько дней. В 2000 году актриса забеременела от Ефремова и родила дочь Анну Марию. После появления ребенка на свет их отношения стали стремительно портиться. В 2004 году супруги развелись.

Ксения отправилась вместе с дочерью на Гоа, где провела пару лет. Там пристрастилась к алкоголю и наркотикам. Вернувшись в Москву, женщина жила затворницей в компании кошек в элитном доме в Брюсовом переулке. Режиссеры не предлагали ей ролей. В ее квартире царил хаос: разбросанные вещи, оборванные обои, горы мусора и пустые бутылки из-под горячительных напитков. Единственное не запущенное место в квартире - комната Анны Марии. Как призналась актриса, она сильно скучает по дочери.

Бывшая звезда киноэкранов тяжело пила. "Пожалуй, для хорошего самочувствия мне нужна одна бутылка в день", - говорила Ксения. Соседи сторонились ее. Актриса бродила ночами по городу с пластмассовым попугаем на плече. Трезвой ее почти не видели.

tyazzz.png

Ефремов содержал и дочь, и бывшую жену. Позже актер в обмен на содержание был вынужден забрать у четвертой жены их общую дочь и оформил над наследницей единоличную опеку.

А Ксения скатывалась все ниже и ниже. Из-за алкогольной зависимости дочь с родительницей не общалась. "От нее несет алкоголем на половину улицы.. Мать медленно угасает. Ее разум угасает. Моя память о ней гаснет тоже. Кроме кошмаров. Кошмары поют ярко, как никогда. Честно говоря, я постоянно забываю ее лицо. Когда я тоже угасну - сознанием или телом - то пусть на моем теле расцветут цветы там, где она оставляла мне гематомы и ссадины", - откровенничала она.

Анна Мария отмечала, что в детстве мать ее избивала и угрожала ножом. "Мать, лежащая в депрессии восьмые сутки, когда я говорю, что дома нет еды... Мать меня сверхсильно била. Я сидела в шкафу и молилась", - рассказывала дочь Качалиной и Ефремова.

2323.png

Актер Владимир Конкин уверен, что одной из причин беды, случившейся с артисткой, стало ее расставание с Ефремовым: "Произошла трагедия в жизни Ксюши… Она осталась одна. У нее не стало ни режиссера, ни любимого мужа. Очень многое не состоялось… Мне кажется, Ксения надорвалась этой любовью".

Но сама Качалина не хотела другой жизни. "Я вполне могу назвать себя отшельницей. В центре города люблю пострелять сигареты или зависнуть в кафе. С кошками, книжками или одна. Умному человеку не бывает скучно наедине с собой. Москва была таким мрачным городом, а сейчас больше напоминает Париж. У меня такие временные провалы... Я живу чудесно и главное - очень тихо", - рассказывала звезда фильма "Дикая любовь".

#звезды #трагедия #развод #насилие в семье #алкоголизм #семейные отношения #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
