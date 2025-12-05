«Если мы посмотрим на другие страны, то там их сотни, но, к сожалению, в Латвии не хватает более 3000 медсестер. К сожалению. И эта цифра как-то не имеет тенденции к снижению», — сказала представитель профсоюза Лига Бариня.

LA.LV много писал о зарплатах медсестер, странных собеседованиях и сложной, порой невыносимой, жестокой рабочей среде, столь же плохие отзывы обо всем, что происходит за закрытыми дверями больницы, сами медсестры рассказали в комментариях к записи ассоциации.

Зане пишет: «Было бы смешно, если бы не нужно было плакать. Вам не нужны умные медсестры. Если бы они были нужны, то их бы наняли, не раздумывая несколько недель. Но мой опыт показывает, что эти вакансии — вымысел и не более того. Потому что даже с магистерской степенью не хотят нанимать. Каких же принцесс вы ждете? Ну, не будет этого, хотите вы или нет. Пора проснуться и перестать мечтать!»

Даце отмечает, что «молодые уже не хотят работать в больнице. Заработная плата такая, какая есть...»

Майра отвечает: «Заработная плата лишь немного ниже средней по стране, если медсестра работает полный рабочий день, а также ночью и в праздничные дни. Работа медсестры – это, прежде всего, призвание. Конечно, мы тоже хотим, чтобы система оплаты труда была пересмотрена, но деньги здесь не будут определяющим фактором. Важна рабочая среда – уважительные, коллегиальные отношения, оценка со стороны руководителей среднего и высшего звена и полноценное междисциплинарное сотрудничество. Когда новые медсестры почувствуют, что система здравоохранения нуждается в них не только как в рабочей силе, но и наконец-то оценит их приобретенные компетенции и лидерские качества, в системе будет гораздо меньше проблем. И это уже вопрос внутреннего психологического климата многих учреждений, который требует немедленного решения».

Зане делится своим опытом: «Я не была нужна ни в одной рижской больнице, потому что мне просто звонили с вопросом: можно ли отправить ваше резюме в отдел? Дальше никому ничего не было нужно. Даже собеседование. Но, честно говоря, если бы медсестры были нужны, то такие собеседования было бы смешно проводить, складывается впечатление, что якобы существует огромная конкуренция за места медсестер. Таким образом, никому ничего не нужно, потому что в итоге никого не принимают. И я продолжаю бродить по школам, потому что нигде больше я не нужна, с моим академическим опытом и образованием. Но как есть, так есть. Только отзывы с моей стороны никогда не будут хорошими об этой системе, пока она не станет более лояльной к тем, кто хочет работать. Поэтому иногда я комментирую довольно резко, потому что у меня такой опыт. Все можно понять, но не эту систему, для нее нет объяснения».