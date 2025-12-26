В пятницу, во второй день Рождества, осадки не ожидаются, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, пишет ЛЕТА.

Сегодня во многих местах будет выглядывать солнце и погода будет сухой, однако облака в небе все же сохранятся. Будут преобладать умеренные северо-западные и северные ветры, порывистыми они останутся лишь на побережье Видземе.

Воздух прогреется до +3…+7 градусов, немного прохладнее будет в восточных районах, где температура не превысит +1…+3 градусов. В вечерние часы местами в Курземе начнет образовываться туман.

В Риге день пройдет при переменной облачности, осадки не ожидаются.

Северо-западный, северный ветер в порывах усилится до 15–16 метров в секунду, а максимальная температура воздуха составит +5…+6 градусов.