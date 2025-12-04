Музыкальное телевидение долго жило ритмом сетки: клипы по часам, жанры по блокам, эпохи - по отдельным кнопкам на пульте. Но время перемотало плёнку. Компания Paramount объявила о масштабной «расчистке эфира»: к концу года и на протяжении 2025-го часть каналов MTV по Европе прекратит вещание. Уходит не только ностальгия по видеоклипам в прямом эфире - меняется сама логика потребления музыки.

Где погаснет логотип MTV

Великобритания первой встретит новогоднюю тишину: 31 декабря отключатся MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. В строю останется MTV HD - теперь это преимущественно реалити и развлекательные форматы.

В Германии и Австрии операторы уже предупреждают: в конце года будет прекращён, в частности, MTV Live HD, а под сокращение попадут и другие каналы под брендом MTV.

В странах Центральной и Восточной Европы (включая Польшу и Венгрию) в течение 2025-го Paramount планирует закрытие ряда музыкальных и тематических потоков: помимо «семейства» MTV речь идёт о TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra, Paramount Network.

В Бенилюксе - Бельгии, Нидерландах, Люксембурге - исчезнут локальные версии MTV 80s, MTV 00s и иные тематические ответвления.

Почему это происходит именно сейчас

Причина - не в капризах менеджмента, а в долгой и очевидной тенденции. Музыкальный телеканал проиграл битву скорости и персонализации:

YouTube и TikTok стали тем самым «микрофоном у каждого», где клип находится за секунду, а не «ждётся до полуночи в эфире»

Алгоритмы собирают личные плейлисты лучше любой сетки вещания.

Стоимость поддержания десятков узконишевых каналов в эпоху on-demand растёт быстрее, чем рекламная отдача.

Потому Paramount оставляет то, что легче монетизировать и расширять - развлекательные бренды и цифровые витрины, - а линейные музыкальные потоки по эпохам и жанрам сворачивает.

Что это значит для зрителя

Для многих исчезновение «MTV 80s» или «MTV 90s» - как закрытие любимого бара: там всегда играла «твоя музыка». Теперь те же хиты живут на платформах - их можно обнаружить быстрее, но уже без общего «зала», где песня случайно находила нового слушателя. С другой стороны, зритель получает честный выбор: либо алгоритм, который подстраивается под настроение, либо осознанный поисковый маршрут - от каналов артистов до тематических плейлистов и архивных подборок.

Что это значит для операторов и рынка

Платформам предстоит пересобрать пакеты: заменить ушедшие позиции, усилить VOD-каталоги, возможно, инвестировать в собственные музыкальные подборки и концерты on-demand. Для рекламодателей музыкальное ТВ перестаёт быть «универсальной витриной» - ставка смещается к соцсетям, стримингу и событиям в прямом эфире.

Музыкальной индустрии перемены тоже на руку: клип больше не «привязан» к окошку в сетке и не растворяется между чужими форматами. Он сам становится событием - в момент публикации.

Итог: от канала к алгоритму

Закрытие части каналов MTV - не финальные титры эпохи, а смена сцены. Пульт уступает место поисковой строке, эфир - ленте рекомендаций. Музыка не исчезает с экрана - она перестаёт ждать своего часа и выходит к зрителю по первому запросу. А Paramount просто фиксирует очевидное: музыкальное телевидение как линейный поток сдаёт позицию музыкальному видео как персональному опыту.