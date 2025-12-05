Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Способы сушки бананов в домашних условиях 0 101

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Способы сушки бананов в домашних условиях

Как правильно высушить бананы в домашних условиях?

 

«Для сушки выбирайте спелые бананы и тщательно промойте их. Нарежьте их на ломтики одинаковой толщины (примерно 5 мм). Чтобы бананы не потемнели во время сушки, поместите их на 20-30 секунд в раствор из воды и лимонного сока (в соотношении 2:1) или лимонной кислоты (1:1), - делится советом повар Алексей ГЕРАСИМЧУК.

- Разогрейте духовой шкаф до 60-70°С. Устелите решетку бумагой для выпечки, выложите на неё ломтики и оставьте запекаться на 2-3 часа.

Не забывайте время от времени переворачивать дольки фруктов, чтобы процесс сушки был более равномерным. После этого их можно хранить при комнатной температуре в контейнере или целлофановом пакете.»

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: День торта Захер: как австрийский десерт завоевал мир
Изображение к статье: Как приготовить рисовую муку в домашних условиях
Изображение к статье: Как выбрать вино для глинтвейна и какие сорта подойдут?
Изображение к статье: Каковы риски употребления кориандра?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Шеф-повар назвал блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане
Еда и рецепты
Изображение к статье: Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота?
Дом и сад
Изображение к статье: Митрофанов день: почему 6 декабря следует сохранять молчание
Дом и сад
Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео