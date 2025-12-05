«Для сушки выбирайте спелые бананы и тщательно промойте их. Нарежьте их на ломтики одинаковой толщины (примерно 5 мм). Чтобы бананы не потемнели во время сушки, поместите их на 20-30 секунд в раствор из воды и лимонного сока (в соотношении 2:1) или лимонной кислоты (1:1), - делится советом повар Алексей ГЕРАСИМЧУК.

- Разогрейте духовой шкаф до 60-70°С. Устелите решетку бумагой для выпечки, выложите на неё ломтики и оставьте запекаться на 2-3 часа.

Не забывайте время от времени переворачивать дольки фруктов, чтобы процесс сушки был более равномерным. После этого их можно хранить при комнатной температуре в контейнере или целлофановом пакете.»