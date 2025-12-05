Заканчивается у людей и топливо, что практически смертный приговор в 20-градусные морозы.

Мегапробка на Байкале сохраняется уже третьи сутки и растянулась почти на 100 километров — на трассе застряли около 10 тысяч машин.

По данным «Базы», у некоторых водителей закончились запасы — им приходится попрошайничать еду и воду у других автолюбителей. Остальные спасаются в кафе на заправках и трёх пунктах обогрева, где выдают питание. Заканчивается у людей и топливо, что практически смертный приговор в 20-градусные морозы. Спасатели пытаются точечно доставлять замерзающим бензин, также людям предлагают согреться в пункте временного размещения на 549 человек, который развернули в местной школе Байкальска.

По словам автомобилистов, одна из причин, почему затор до сих пор не рассосался, — недобросовестные водители. Как только ряд машин начинает трогаться, находятся те, кто «очень спешит», выезжают на встречку, застревают, и движение снова намертво встаёт.

На некоторых участках водители по 7–8 часов находятся без движения. Чтобы ситуация с затором в Слюдянском районе не ухудшилась, на трассе до конца дня ограничили проезд фур.

Помимо сложных погодных явлений, по данным дорожных служб, пробки вызваны грубыми нарушениями правил дорожного движения водителями большегрузных автомобилей — речь о выездах на встречную полосу. «Из-за этого спецтехника не может своевременно очистить и обработать дорожное покрытие от снега», — пояснили местные дорожники.