Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови

Lifenews
Дата публикации: 05.12.2025
21-летняя актриса Милли Бобби Браун, вышедшая замуж за Джейка Бонджови в мае 2024 года, сообщила, что сменила своё полное имя, взяв фамилию мужа. В новом интервью она рассказала своему коллеге по сериалу «Очень странные дела» и другу Ноа Шнаппу, как теперь звучит её полное имя.

Сначала Ноа предположил, что это Милли Бонни Браун, но актриса опровергла эту версию. Затем он выдвинул вариант Милли Бонни Браун Бонджови, который также оказался неверным. «Просто Милли Бонни Бонджови», — призналась Милли и пошутила, что теперь её можно называть «Милли Бон Бон».

Ранее актриса признавалась, что имя Милли Бобби Браун, под которым она выступает, на самом деле не является её настоящим: её настоящее имя — Бонни. «Я никогда никому этого не говорила», — удивила Милли. Она выбрала имя Милли Бобби Браун «просто ради смеха».

Источник: ok-magazine

#интервью #образ жизни #сериал #свадьба #знаменитости
