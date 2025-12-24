Чаще всего они даже не осознают, что могут кому-то мешать, так как привыкли ориентироваться на общепринятое поведение внутри собственной страны.

Теперь граждане Китайской Народной Республики (КНР) могут посещать Россию по загранпаспортам без виз - и находиться в ней до 30 дней. Однако такому решению рады не все — в разных странах до сих пор бытует мнение, что китайские туристы грубят, не соблюдают правила приличия и громко кричат, что делает их самыми худшими гостями в мире. Соответствуют ли сегодняшние китайцы плохой репутации?

Оптимистичные взгляды на развитие туриндустрии пугают рядовых граждан тех стран, куда массово устремляются жители Поднебесной. По мнению путешественников и местных жителей, причина плохой репутации китайских туристов кроется в особенностях их менталитета. Так, большое раздражение вызывают возрастные китайцы, путешествующие группами: они громко кричат, не соблюдают очередей и правил, игнорируют предупреждения о запретах, разбрасывают мусор и безразлично относятся к другим.

Эксперты отмечают, что китайские туристы не специально раздражают местных жителей. Чаще всего они даже не осознают, что могут кому-то мешать, так как привыкли ориентироваться на общепринятое поведение внутри собственной страны, культура которой разительно отличается от европейской из-за долгой изоляционной политики. Поэтому для них манеры неэтичного с точки зрения европейцев поведения являются нормой.

«Это менталитет "делаю, что хочу" и безразличия к другим, потому что именно так выжили те, кто пережил "Большой скачок" (экономическая и социальная кампания в Китае под руководством Мао Цзэдуна с 1958 по 1962 годы). Их дети учатся у них», — рассказал пользователь форума Reddit.

Жители КНР привыкли, что их всегда окружают люди, поэтому отстаивают идею, что «каждый сам за себя». Элементарные правила вежливости для них неэффективны, так как никто не станет упускать свой шанс, чтобы занять место. Путешественники из Китая действительно часто игнорируют запреты — они просто не понимают их. Например, для китайцев абсолютно нормально бросать мусор на землю и оставлять остатки еды, потому что они знают — кто-то обязательно приберет за ними.

Чтобы найти точки соприкосновения с китайским туристом и его культурой, необходимо в первую очередь держать собственное «лицо»: не насмехаться над Китаем и его жителями, уважительно относиться к гостям и не критиковать манеру их поведения. Жители КНР гораздо больше ценят сдержанность в эмоциях, чем может показаться на первый взгляд. Так, первое впечатление для китайца «дороже всего»: житель Поднебесной оценит попытку заговорить на его родном языке, но не будет рад указанию на него пальцем — этот жест считается в Китае оскорбительным. Китайцы лучше понимают объяснения на схемах и маршрутах в телефоне.

При этом они весьма суеверны и не примут подарок в виде часов, который ассоциируется у них со смертью, или в виде зонта — он созвучен с китайским словом «несчастье». Важно не дарить азиатам острые предметы или любые сувениры из четырех штук — эта цифра по-китайски звучит как слово «смерть». Поэтому в больницах и других зданиях в КНР нет палат и этажей с четверками.

Гости из Поднебесной всегда предпочитают запечатлеть момент на фото. Китайцы без стеснений могут попросить сфотографироваться вместе и даже потрогать волосы, если посчитают цвет необычным — это признак не агрессии, а доброжелательности. «Помню свой опыт: путешествовала с двумя детьми четырех-пяти лет, светловолосыми и голубоглазыми. Для китайцев они были как живые куклы. При любом удобном случае с нами фотографировались, детей трогали, пытались взять за руку или погладить по голове», — поделилась россиянка Елена Лисейкина.

В первую очередь цель поездки азиатов в Россию — культурно-познавательный туризм. Они посещают российские достопримечательности: музеи, галереи, балет. Свежим трендом стали мастер-классы по приготовлению русских блюд или роспись матрешки. При этом не все китайцы предпочитают гастро-туризм, многие продолжают есть китайскую еду в поездках.

Кроме того, туристы из КНР едут за покупками: они скупают янтарь, который называют «северным золотом» и верят в его целебные свойства, меха и ювелирные украшения. В любом городе они охотно покупают туристическую продукцию, а женщины — косметику. Присутствие китайских туристов увеличивается в несколько раз в числах до и после Китайского Нового года.