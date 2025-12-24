Анна Нетребко в последние годы не очень любит делиться подробностями личной жизни. Несмотря на это, сейчас артистка показала очень трогательное и важное для себя фото с одним из главных в ее судьбе людей.

После отъезда из России и развода с Юсифом Эйвазовым Анна Нетребко чего только не пережила. В Сети оперную диву часто критиковали, обливали помоями и пытались задеть за живое. А сама она продолжала вести социальные сети как ни в чем не бывало. Время от времени звезда вступала в споры с подписчиками, но это случалось редко.

Сейчас же все неприятности остались позади. Если верить личному блогу Нетребко, то она абсолютно счастлива. Певица продолжает выступать на разных крупных площадках мира. И, несмотря на развод с Эйвазовым, она никогда не бывает одинока. Ведь рядом с артисткой остается любимый сын Тьяго.

Единственного наследника Нетребко родила от баритона из Уругвая Эрвина Шротта в 2008 году. За коллегу по цеху Анна так и не вышла замуж и впоследствии сыграла свадьбу с Юсифом Эйвазовым, который нашел общий язык с Тьяго и заменил ему отца. Сейчас звездному наследнику уже 17 лет.

«Почти как принц. Тьяго «высидел» оперу «Турандот» в Королевской опере — это победа», — похвасталась Нетребко в личном блоге в Instagram. И заодно певица показала подросшего наследника. Многие помнят Тьяго совсем еще маленьким мальчиком, с которым Анна редко расставалась. Сейчас же все увидели взрослого красавца, лицом напоминающего его знаменитую на весь мир маму. Многие поклонники Нетребко были очень удивлены тем, как изменился юноша.

«Он был замечательным малышом, а теперь он прекрасный молодой человек, который становится все больше похожим на тебя, Анна. Твоей единственный и неповторимый принц в твоей жизни»; Он ваше счастье. Я следила за ростом Тьяго с его маленьких лет»; Он такой взрослый. Какой красивый молодой человек»; «Тиша сладуха! Он так стал похожим на тебя, улыбка точно»; «Вырос сынок! Прямо дядька уже»; «Тьяго превратился в сказочного принца»; «Главный мужчина для мамы, самый-самый»; «Сын такой же красивый и улыбчивый, как мама», — пишут восторженные комплименты поклонники Нетребко.