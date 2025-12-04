Baltijas balss logotype
Уже четыре страны будут бойкотировать «Евровидение» в 2026: что им не понравилось?

Lifenews
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Уже четыре страны будут бойкотировать «Евровидение» в 2026: что им не понравилось?

Ирландия, Испания, Словения и Нидерланды будут бойкотировать «Евровидение» в 2026 году из-за того, что Израилю разрешили участвовать в нем, сообщает Би-Би-Си.

Ожидается, что к бойкоту конкурса, который пройдет в мае в Австрии, может также присоединиться Исландия.

Латвию присутствие Израиля не смущает.

Ранее ряд стран призывали исключить Израиль из конкурса из-за гуманитарных последствий войны в Газе и подозрений в манипуляциях с системой голосования.

Они предлагали Европейскому вещательному союзу провести тайное голосование по этому вопросу, однако вместо этого в четверг на ассамблее EBU в Женеве были приняты новые правила, касающиеся голосования.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение EBU «ценным жестом солидарности, братства и сотрудничества, символизирующим победу над теми, кто стремится заставить Израиль замолчать».

В нидерландской телекомпании Avrotros заявили, что участие страны в конкурсе «в нынешних обстоятельствах несовместимо с общественными ценностями, которые для нас важны».

Испанская телекомпания RTVE добавила, что также не будет транслировать финал и полуфиналы «Евровидения-2026».

#Израиль #Евровидение #телевидение #культура #музыка #голосование #политика
(1)
  • 010725
    010725
    5-го декабря

    плюс Россия, и того пять стран бойкотируют.

    7
    2

Видео