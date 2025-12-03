Baltijas balss logotype
«Фотографировал детей в бассейне и спаивал женщин с преступной целью» - задержали педофила 0 298

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.12.2025
LETA
Изображение к статье: «Фотографировал детей в бассейне и спаивал женщин с преступной целью» - задержали педофила

Государственная полиция передала в прокуратуру материалы дела против мужчины, обвиняемого в совершении сексуального насилия в отношении малолетней девочки и четырех взрослых женщин, использовании малолетнего лица при создании порнографических материалов, хранении детской порнографии, а также в совершении краж, сообщили в Госполиции.

Уголовный процесс был начат 19 августа 2025 года на основании заявления родителей о том, что в раздевалке общественного бассейна их малолетнюю дочь фотографировал неизвестный мужчина.

27 августа за указанное преступление полиция задержала мужчину 1979 г.р., который ранее уже был судим за деяния криминального характера. При проверке содержимого носителей, изъятых у задержанного, было установлено, что от его противоправных действий, возможно, пострадали и другие лица. 29 августа подозреваемому был назначен арест.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина на своем частном автомобиле по вечерам подъезжал к ночным клубам и предлагал совершеннолетним женщинам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, отвезти их домой.

После того, как женщины садились в автомобиль, обвиняемый предлагал им выпить. Когда женщины засыпали, он совершал с ними действия сексуального характера и снимал их на камеру. Кроме того, у двух женщин он украл вещи. В уголовном процессе получены сведения о четырех пострадавших, однако возможно, что пострадавших было больше.

В ходе дальнейшего расследования был выявлен еще один случай сексуального насилия, совершенного в отношении малолетнего в 2016 году.

Помимо этого, было установлено, что подозреваемый хранил на принадлежащем ему носителе 23 файла с детской порнографией.

Изучив обстоятельства, доказанные в уголовном процессе, полиция обратилась в прокуратуру с заявлением о привлечении указанного мужчины к уголовной ответственности за девять преступлений, в том числе за три особо тяжких, три тяжких и три менее тяжких преступления.

За самое тяжкое из преступлений обвиняемому, если он будет признан виновным, грозит лишение свободы от пяти до 15 лет.

