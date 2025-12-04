В среду Государственная пограничная охрана (ГПО) и Государственная полиция обнаружили в Аугшдаугавском и Ливанском краях два воздушных шара с контрабандными сигаретами, сообщили агентству ЛЕТА в ГПО.

Проверяя полученную информацию, пограничники в Науенской волости обнаружили метеорологический шар с прикрепленными к нему контрабандными сигаретами. Во время досмотра совместно с сотрудниками Государственной полиции было обнаружено 31 800 сигарет "NZ" с белорусскими акцизными марками.

Также вчера в Рожупской волости сотрудники Государственной полиции обнаружили еще один такой шар с 31 200 сигарет "NZ" с белорусскими акцизными марками.

В обоих случаях Государственная полиция возбудила уголовные дела по факту незаконного перемещения табачных изделий в крупном размере.

Государственная пограничная служба и Госполиция призывают население сообщать о подобных предметах по телефону 112.