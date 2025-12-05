Государственная полиция для снижения числа случаев мошенничества могла бы проводить разъяснительную работу также на русском языке, сообщил в интервью телепрограмме «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Комментируя большое количество жертв различных видов мошенничества, Рукс отметил, что в большинстве случаев обманутыми являются русскоязычные люди. Это логично, поскольку мошенники чаще всего говорят именно на этом языке.

Хотя Государственная полиция уже проводит различные кампании, чтобы разъяснить схемы мошенничества и предупредить людей о том, чтобы они не попадались на них, достичь результата не просто. Поэтому Государственная полиция рассматривает возможность проводить разъяснительную работу также на русском языке.

«У нас была довольно принципиальная позиция, что мы не обращаемся к русскому языку, но сейчас мы видим, что на уровне экспертов будет необходимо проводить разъяснения на русском языке», – признал начальник полиции.

Как сообщается, в последнюю неделю ноября у жителей Латвии было похищено 460 937 евро, как сообщило агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

С 24 по 30 ноября в Государственной полиции было зарегистрировано 271 случай мошенничества. Из них в 71 случае жители потеряли деньги, в 197 случаях попытки мошенников не привели к финансовым потерям, в трех случаях размер ущерба еще не известен. Общие убытки жителей достигают по меньшей мере 460 937 евро.

По-прежнему наибольшие суммы денег выманываются в случаях мошенничества по телефону, когда мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных служб, Государственной полиции, мобильных операторов, Государственной налоговой службы, кредитных учреждений, почты или социальных служб. На прошлой неделе телефонные мошенники смогли выманить 303 931 евро, и большинство таких случаев снова было зарегистрировано в Рижском регионе — 189.