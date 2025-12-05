Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А что случилось? Госполиции хотят разрешить вести разъяснительную работу на русском 5 947

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: А что случилось? Госполиции хотят разрешить вести разъяснительную работу на русском
ФОТО: LETA

Государственная полиция для снижения числа случаев мошенничества могла бы проводить разъяснительную работу также на русском языке, сообщил в интервью телепрограмме «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Комментируя большое количество жертв различных видов мошенничества, Рукс отметил, что в большинстве случаев обманутыми являются русскоязычные люди. Это логично, поскольку мошенники чаще всего говорят именно на этом языке.

Хотя Государственная полиция уже проводит различные кампании, чтобы разъяснить схемы мошенничества и предупредить людей о том, чтобы они не попадались на них, достичь результата не просто. Поэтому Государственная полиция рассматривает возможность проводить разъяснительную работу также на русском языке.

«У нас была довольно принципиальная позиция, что мы не обращаемся к русскому языку, но сейчас мы видим, что на уровне экспертов будет необходимо проводить разъяснения на русском языке», – признал начальник полиции.

Как сообщается, в последнюю неделю ноября у жителей Латвии было похищено 460 937 евро, как сообщило агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

С 24 по 30 ноября в Государственной полиции было зарегистрировано 271 случай мошенничества. Из них в 71 случае жители потеряли деньги, в 197 случаях попытки мошенников не привели к финансовым потерям, в трех случаях размер ущерба еще не известен. Общие убытки жителей достигают по меньшей мере 460 937 евро.

По-прежнему наибольшие суммы денег выманываются в случаях мошенничества по телефону, когда мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных служб, Государственной полиции, мобильных операторов, Государственной налоговой службы, кредитных учреждений, почты или социальных служб. На прошлой неделе телефонные мошенники смогли выманить 303 931 евро, и большинство таких случаев снова было зарегистрировано в Рижском регионе — 189.

Читайте нас также:
#русский язык #Латвия #мошенничество #преступность #новости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    5-го декабря

    Лутчебы зделали так,штобы ВСЕ гражлане Латвии панимали на латышскам языке.

    2
    9
  • Д
    Дед
    5-го декабря

    Если мент не разговаривает по русски, то по закону, должен ходить с переводчиком.

    19
    5
  • А
    Андрей
    5-го декабря

    А, простите, на латышском языке уже разъясняют? ГДЕ? Ни одного послания в почтовом ящике ни на каком языке. Полиция больше рекламирует сходку самоопыляющихся и снимает их с дронов, чем проводит ликбез. В ФБ, например, одна попса от политиков и ни одного курса ликбеза от полиции.

    13
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    5-го декабря

    Если у (потенциальной) жертвы нет мозгов, то там никакой язык не поможет. 🙄 Самая лучшая защита от мошенников-мизантропия. И выбирать действие по умолчанию-"идите на йух". Что бы там кто не писал и не звонил.

    15
    2
  • Е
    Ехидный
    5-го декабря

    фиг им разрешат !!! это же русскоязычные - их не жалко !!!вот за Янку или Байбу встанут горой !!! хотя и это у них хреновенько получается !!!!

    27
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Часовой магазин в Старой Риге ограбила сербская банда, гастролирующая по Европе
Изображение к статье: В Латгале обнаружены два воздушных шара с контрабандными сигаретами
Изображение к статье: Подозревают (бело)русскую диверсию: в Польше нашли кабана с африканской чумой
Изображение к статье: Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Шеф-повар назвал блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане
Еда и рецепты
Изображение к статье: Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота?
Дом и сад
Изображение к статье: Митрофанов день: почему 6 декабря следует сохранять молчание
Дом и сад
Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео