Часовой магазин в Старой Риге ограбила сербская банда, гастролирующая по Европе 0 2438

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Часовой магазин в Старой Риге ограбила сербская банда, гастролирующая по Европе
ФОТО: пресс-фото

Ограбление часового магазина «Baltic Watches» в Старом городе весной этого года совершила группа из четырех сербов, гастролирующих по Европе, трое из которых были задержаны в Финляндии.

Как сообщила Государственная полиция (ГП), в результате международного расследования в октябре в Финляндии были задержаны трое из четырех членов организованной преступной группы, которые в апреле этого года в Риге в ходе вооруженного ограбления похитили около 80 часов.

В ходе следственных мероприятий и ряда механизмов международного сотрудничества члены организованной группы были идентифицированы, и трое из них были задержаны. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции этих лиц в Латвию, а поиски четвертого мужчины продолжаются.

29 апреля 2025 года в светлое время суток в Старой Риге нападавшие, угрожая огнестрельным оружием, а также применяя физическую силу и перцовый газ против сотрудников магазина и посетителей, за несколько минут похитили около 80 эксклюзивных наручных часов. Ущерб, нанесенный магазину, составил около 690 000 евро. После ограбления группа убежала по улицам Старой Риги и села в автомобиль, на котором были установлены украденные номерные знаки. Государственная полиция начала поиски преступников, в том числе объявив в части Латвии план «Slazdi», однако грабителям удалось скрыться.

В связи с этим преступлением Управление уголовной полиции Государственной полиции Рижского регионального управления возбудило уголовное дело по статье 176, часть 4, Уголовного кодекса о грабеже, совершенном с применением огнестрельного оружия и повлекшем другие тяжкие последствия, и по первой части статьи 185 Уголовного кодекса о преднамеренном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Как отмечает ДП, уже первоначально полученная информация вызвала подозрения, что преступники могут быть иностранными гражданами, прибывшими в Латвию с целью совершения преступления, поэтому Государственная полиция провела оперативные мероприятия как на национальном, так и на международном уровне.

В рамках международного сотрудничества правоохранительные органы установили, что ограбление совершили четыре молодых мужчины из Сербии в возрасте до 30 лет. Продолжая сотрудничество с другими европейскими странами, был проведен ряд оперативных и следственных действий, которые позволили установить точное местонахождение разыскиваемых мужчин, и в октябре этого года трое членов организованной группы были задержаны в Финляндии, , а четвертый член группы в настоящее время все еще находится в розыске. Задержанные в Финляндии лица уже готовились к совершению следующих ограблений по аналогии с Латвией, в связи с чем также было возбуждено уголовное дело.

Все трое задержанных признаны подозреваемыми, и Рижский городской суд в качестве меры пресечения назначил им содержание под стражей. Генеральная прокуратура Латвии применила к мужчинам европейские арестные ордера, и в настоящее время компетентные органы за рубежом решают вопрос об экстрадиции лиц в Латвию для уголовного преследования.

Расследование в Латвии в связи с уголовным преступлением продолжается, одновременно с этим в Финляндии ведется расследование по делу о подготовке уголовного преступления, аналогичного тому, которое было совершено в Латвии, отмечает ГП.

#Финляндия #Латвия #преступность #ограбление
Видео