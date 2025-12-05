Военнослужащие флота Франции в четверг открыли огонь по беспилотникам, которые обнаружили над местом расположения французских атомных подводных лодок, пишет Le Monde.

Пять беспилотников были обнаружены в четверг вечером над базой подводных лодок Иль-Лонг в Бретани, на западе Франции, сообщила жандармерия.

Это стратегический военный объект, где расположены подводные лодки с баллистическими ракетами. В этой зоне действует запрет на пролеты дронов.

Была развернута система противодействия дронам и поисковые мероприятия. Военнослужащие, ответственные за охрану базы, произвели несколько выстрелов против дронов. Неизвестно, были ли какие-либо из них сбиты.

База Иль-Лонг обеспечивает техническое обслуживание четырех французских подводных атомных лодок, по крайней мере одна из которых постоянно находится в море для поддержания ядерного сдерживания.

По сообщениям французских СМИ, дроны уже были замечены в этом районе в прошлом месяце, хотя и не прямо над базой.

Этот инцидент произошел после серии недавних вторжений дронов в воздушное пространство НАТО, когда беспилотные летательные аппараты в течение последних месяцев летали вокруг важных военных объектов и гражданской инфраструктуры по всей Европе, в частности в Бельгии, Германии, Дании и Норвегии.