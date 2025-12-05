Baltijas balss logotype
Базу атомных подводных лодок атаковали дроны: французы открыли по ним огонь 3 5077

В мире
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Базу атомных подводных лодок атаковали дроны: французы открыли по ним огонь

Военнослужащие флота Франции в четверг открыли огонь по беспилотникам, которые обнаружили над местом расположения французских атомных подводных лодок, пишет Le Monde.

Пять беспилотников были обнаружены в четверг вечером над базой подводных лодок Иль-Лонг в Бретани, на западе Франции, сообщила жандармерия.

Это стратегический военный объект, где расположены подводные лодки с баллистическими ракетами. В этой зоне действует запрет на пролеты дронов.

Была развернута система противодействия дронам и поисковые мероприятия. Военнослужащие, ответственные за охрану базы, произвели несколько выстрелов против дронов. Неизвестно, были ли какие-либо из них сбиты.

База Иль-Лонг обеспечивает техническое обслуживание четырех французских подводных атомных лодок, по крайней мере одна из которых постоянно находится в море для поддержания ядерного сдерживания.

По сообщениям французских СМИ, дроны уже были замечены в этом районе в прошлом месяце, хотя и не прямо над базой.

Этот инцидент произошел после серии недавних вторжений дронов в воздушное пространство НАТО, когда беспилотные летательные аппараты в течение последних месяцев летали вокруг важных военных объектов и гражданской инфраструктуры по всей Европе, в частности в Бельгии, Германии, Дании и Норвегии.

#НАТО #безопасность #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(3)
  • Е
    Ехидный
    5-го декабря

    странно , что не объявили , что возле базы видели Путина в буденовке и парашутом за спиной !!!!

    65
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го декабря

    Какая изощренная российская атака: сперва Макрон обвинил Россию в нашествии клопов, а теперь еще и дроны!

    58
    4
  • lo gos
    lo gos
    5-го декабря

    совсем недавно — Украинские БПЛА способны поражать цели на расстоянии в 2 тысячи километров , заявил представитель ГУР Минобороны Украины

    46
    0
