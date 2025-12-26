Baltijas balss logotype
Иран захватил нефтяной танкер в Ормузском проливе 0 633

В мире
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Иран захватил нефтяной танкер в Ормузском проливе

Иран захватил иностранный нефтяной танкер в Ормузском проливе, сообщили в пятницу государственные СМИ, пишет LETA со ссылкой на AP.

Глава управления юстиции провинции Хормозган Моджтаба Гахрамани заявил, что танкер перевозил четыре миллиона литров, или 25 000 баррелей, контрабандного топлива, когда корабль был захвачен морскими силами Корпуса стражей исламской революции, передаёт государственное информационное агентство IRNA.

По словам Гахрамани, военнослужащие задержали 16 иностранных членов экипажа. Он также отметил, что захват судна стал серьёзным ударом по контрабандистам. При этом ни гражданство экипажа, ни принадлежность танкера раскрыты не были.

Иран периодически захватывает танкеры в этом регионе, обвиняя их в различных нарушениях. В ноябре Иран захватил судно, проходившее через Ормузский пролив, утверждая, что оно нарушило правила судоходства, в том числе перевозило нелегальный груз.

Военно-морские силы США обвинили Иран в нескольких минных атаках на суда, в результате которых были повреждены танкеры в 2019 году, а также в атаке с использованием беспилотника в 2021 году на связанный с Израилем нефтяной танкер, в результате чего погибли двое членов экипажа из Европы. Эти атаки начались после того, как президент США Дональд Трамп в свой первый срок в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения с Ираном, заключённого в 2015 году с мировыми державами. Последний крупный захват судов произошёл в мае 2022 года, когда Иран задержал два греческих танкера и удерживал их до ноября того же года.

Эти нападения переплелись с атаками хуситов, поддерживаемых Ираном, на суда во время войны между Израилем и палестинским боевым движением ХАМАС в секторе Газа. Из-за нападений резко сократилось судоходство по важнейшему коридору Красного моря.

Многолетняя напряжённость между Ираном и западными странами в сочетании с конфликтом в Газе в июне переросла в полномасштабную 12-дневную войну.

Иран уже давно угрожает закрыть Ормузский пролив — узкий проход в Персидском заливе, через который проходит 20% всей продаваемой в мире нефти. Военно-морские силы США на протяжении многих лет патрулируют Ближний Восток, используя базированный в Бахрейне Пятый флот, чтобы обеспечить открытость водного пути.

#Иран #США #нефть #контрабанда #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
