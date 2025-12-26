Baltijas balss logotype
Зеленский анонсировал встречу с Трампом; Путин снова требует весь Донбасс

Дата публикации: 26.12.2025
Korrespondent
Изображение к статье: Зеленский анонсировал встречу с Трампом; Путин снова требует весь Донбасс
ФОТО: пресс-фото

Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Америки состоится в ближайшее время, пишет Корреспондент.

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу с лидером США Дональдом Трампом в ближайшее время. Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 26 декабря.

По его словам, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров доложил о своих очередных контактах с американской стороной.

"Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне - с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года. Слава Украине!" - заявил Зеленский.

Накануне, 25 декабря, Зеленский провел телефонный разговор с членами команды президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, по итогам которого заявил о "хороших идеях для длительного мира".

Путин снова требует весь Донбасс

Во время обсуждения мирного плана со США Россия продолжает требовать передать ей всю территорию Донбасса, включая районы, которые российские войска так и не смогли захватить. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин во время традиционного предновогоднего заседания Госдумы РФ 25 декабря, передает российское издание Коммерсант.

По информации журналистов, Путин рассказывал членам Госсовета о договоренностях, которые якобы обсуждались во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, а также об американском "мирном плане".

"Он говорил о том, что некоторые свои первоначальные предложения американская сторона пересмотрела после консультаций с европейцами. И что это - слабость", - приводит издание содержание заявлений Путина.

По данным Коммерсанта, Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему готова пойти только на те "уступки", которые он для себя принял еще в Анкоридже. Речь идет, в частности, о требовании полного контроля над Донбассом.

"То есть речь идет о том, что "Донбасс наш". Вопрос о принадлежности Краматорско-Костянтиновско-Славянского узла не обсуждается", - цитирует издание источники.

В то же время, по словам Путина, в других районах теоретически может рассматриваться частичный обмен территориями, но исключительно на условиях Москвы.

Также Путин заявил, что Россия и США якобы обсуждают возможность совместного управления Запорожской АЭС без участия Украины. По его словам, США выразили заинтересованность в ЗАЭС, как в объекте для майнинга криптовалюты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принципиально, чтобы украинская власть контролировала ту часть Донбасса, которая подконтрольна Украине на сегодня.

Корреспондент

#Путин #США #Зеленский #Россия #политика
(1)
  • П
    Процион
    26-го декабря

    «Путин снова требует весь Донбасс». Путин не «снова» требует весь Донбасс. Это изначальное требование России, озвученное Путиным ещё в феврале 22-го года. Другие требования России (повторение для тупых). Полная денацификация, гарантия невступления Украины в НАТО, снятие всех аниароссийских санкциий, восстановление России в ВТО. Это всё, ничего не меняетсы уже 4 года. Что здесь у западных придурков «новое»?

    3
    0

Видео