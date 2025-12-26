Baltijas balss logotype
В Турции продолжаются аресты по делу о скандале с футбольными ставками 0 127

Спорт
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Турции продолжаются аресты по делу о скандале с футбольными ставками
ФОТО: пресс-фото

В Турции продолжаются аресты в рамках скандала с футбольными ставками, и прокуратура выдала ещё 29 ордеров на арест, сообщили в пятницу турецкие СМИ, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Среди задержанных значится и бывший вице-президент стамбульского футбольного клуба «Галатасарай» Эрдэн Тимур.

В ходе синхронной операции в 11 провинциях были арестованы 24 человека, включая Тимура и 14 футболистов. Один из подозреваемых уже находился в тюрьме по другому делу, поиски ещё четырёх продолжаются.

Прокуратура Стамбула заявила, что при проверке банковских счетов Тимура были выявлены подозрительные финансовые операции, которые нарушают несколько законов.

Футболисты, в свою очередь, подозреваются в том, что делали ставки на результаты матчей.

Скандал с нелегальными ставками уже несколько недель потрясает турецкий футбол. В конце октября Турецкая футбольная федерация (TFF) сообщила об обвинениях в том, что в ставках активно участвовали в общей сложности 152 судьи.

Расследование также проводится в отношении клубов и игроков. На время расследования отстранены 149 судей и более 1000 футболистов.

Это касается 27 игроков турецкой Суперлиги, в том числе профессионалов из ведущих стамбульских клубов — «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ», а также «Трабзонспора».

Среди подозреваемых — также руководители других клубов. Утверждается, что всего к делу могут быть причастны более 570 действующих судей.

#футбол #Турция #спорт #прокуратура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
