Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Осимхен и Лукман тоже без трофея. Сборная Марокко по пенальти прошла команду Нигерии и стала вторым финалистом Кубка Африки 0 89

Спорт
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осимхен и Лукман тоже без трофея. Сборная Марокко по пенальти прошла команду Нигерии и стала вторым финалистом Кубка Африки

Сборная Нигерии по пенальти уступила команде Марокко в матче 1/2 финала Кубка Африки — 0:0, пен. — 2:4.

В другом полуфинале сенегальцы справились с египтянами (1:0).

Финал состоится 18 января в Рабате. Матч за третье место — днем ранее в Касабланке. В 2023 году победителем Кубка африканских наций стала сборная Кот-д’Ивуара.

НИГЕРИЯ — МАРОККО — 0:0, пен. — 2:4

РАБАТ. Prince Moulay Abdellah Stadium

СУДЬЯ: Ларье (Гана).

НИГЕРИЯ: Нвабили — Аджайи, Басси, Оньемаечи, Осайи-Самуэль, Оньедика (Саймон, 83), Ивоби, Оньека (Чуквуэзе, 121+), Лукман, Осимхен (к) (Онуачу, 118), Адамс (Деле-Баширу, 98).

МАРОККО: Буну — Агерд, Масина, Мазрауи, Хакими (к), Эль-Айнауи, Сайбари (Бен Сегир, 118), Эль-Ханнус (Таргаллин, 84), Эззалзули (Эн-Несири, 103), Диас (Ахомах, 108), Эль-Кааби (Игаман, 84).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Басси (33), Оньедика (77).

Читайте нас также:
#футбол #спорт #Марокко #Нигерия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коннор Макдэвид вошел в очередной раз в историю НХЛ
Изображение к статье: Мадридский «Реал» после скандального увольнения Хаби Алонсо вылетел из Кубка Испании на стадии 1/8 финала, сенсационно проиграв «Альбасете»
Изображение к статье: «Я нигде не была чужой»: сегодня состоится прощание с легендарной спортсменкой Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: Евгений Кафельников: пора окончить тему «битвы полов». У женщины нет шансов даже против игрока мужского тура с рейтингом 1000 или 2000

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео