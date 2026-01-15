Сборная Нигерии по пенальти уступила команде Марокко в матче 1/2 финала Кубка Африки — 0:0, пен. — 2:4.
В другом полуфинале сенегальцы справились с египтянами (1:0).
Финал состоится 18 января в Рабате. Матч за третье место — днем ранее в Касабланке. В 2023 году победителем Кубка африканских наций стала сборная Кот-д’Ивуара.
НИГЕРИЯ — МАРОККО — 0:0, пен. — 2:4
РАБАТ. Prince Moulay Abdellah Stadium
СУДЬЯ: Ларье (Гана).
НИГЕРИЯ: Нвабили — Аджайи, Басси, Оньемаечи, Осайи-Самуэль, Оньедика (Саймон, 83), Ивоби, Оньека (Чуквуэзе, 121+), Лукман, Осимхен (к) (Онуачу, 118), Адамс (Деле-Баширу, 98).
МАРОККО: Буну — Агерд, Масина, Мазрауи, Хакими (к), Эль-Айнауи, Сайбари (Бен Сегир, 118), Эль-Ханнус (Таргаллин, 84), Эззалзули (Эн-Несири, 103), Диас (Ахомах, 108), Эль-Кааби (Игаман, 84).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Басси (33), Оньедика (77).
