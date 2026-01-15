Baltijas balss logotype
Латвийских солдат и офицеров не позвали на защиту Гренландии (ДОПОЛНЕНО) 8 2835

Политика
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийских солдат и офицеров не позвали на защиту Гренландии (ДОПОЛНЕНО)

Дания не обращалась с просьбой об участии вооружённых сил Латвии в военных учениях в Гренландии, подтвердили агентству LETA в Национальных вооружённых силах (НВС).

Дания является одним из союзников Латвии. Кроме того, Дания — одна из стран-участниц многонациональной бригады НАТО в Латвии.

В свою очередь штаб многонациональной дивизии НАТО «Север» действует как международное военное формирование, в котором Латвия и Дания взяли на себя роль рамочных государств. Штаб размещён в Адажи (Латвия) и Слагельсе (Дания).

Казалось бы, если датские солдаты защищают Латвию, то почему бы и латвийским войнам не выдвинуться на защиту датских владений? Но нет, не позвали.

Другие будут. Франция по просьбе Дании направляет военнослужащих в Гренландию, присоединяясь к другим европейским союзникам в военных учениях «Operation Arctic Endurance», заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.

Министерство обороны Германии также заявило, что направит военнослужащих в Гренландию. Несколько человек в погонах выдвигает Норвегия. Вроде бы собирают боевые рюкзаки шведы. По одному военному выделили Британия и Нидерланды. Финляндия отправила в два раза больше.

На защиту Гренландии готовы отправиться эстонцы. Но пока неизвестно, готово ли Датское королевство принять их помощь.

Противостоять европейцам будет грозный противник. В среду Трамп на своей платформе Truth Social заявил, что Гренландия должна перейти под контроль Соединённых Штатов. «Ничто меньшее неприемлемо», — добавил он.

ДОПОЛНЕНО: На данный момент решение отправить своих военных на Гренландию приняли:

– Франция – 15 человек,

– Германия – 12-13,

– Швеция – 3,

– Финляндия – 2,

– Норвегия – 2

– Великобритания – 1,

– Нидерланды – 1.

Также Испания рассматривает возможность отправки 1-2 офицеров связи, Италия обсуждает возможность отправки военных, пока без указания численности.

Объявила о решении увеличить свой контингент на острове и сама Дания. Но точное число дополнительных солдат не называет.

Направление войск европейскими странами в Гренландию не повлияет на решение Дональд Трампа приобрести остров, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

#НАТО #Эстония #Франция #Швеция #Латвия #Дания #Гренландия #Германия #политика
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • п
    прохожий
    16-го января

    Этот выезд на ,,шашлыки,, , типа репетиция выполнения 5 параграфа ?

    13
    1
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    15-го января

    Референдумом спросить у гренландских эскимосов—инуитов, не желают ли они поиметь паспорта граждан Соединённых Штатов, или войти в свободную с ними ассоциацию? Примерно как жители Пуэрто-Рико и всяких там Микронезий с Каролинами и Маршаллами с о.Гуамом. Глобал-прецендентов полно! У датчан спрашивать явно лишнее - сколько часов они против германского вермахта продержались в ВМВ?

    27
    3
  • АС
    Андрей Сергеевич
    15-го января

    Защищать Гренландию отправились пока-что около 40 солдат.

    Франция — 15 человек; Германия — 13; Швеция — 3; Норвегия и Финляндия — по 2; Великобритания и Нидерланды — по 1

    К сожелению пока-что Латвию не позвали. Возможно если не будут справляться, тогда только позовут на помощь.

    38
    4
  • З
    Злой
    15-го января

    Похоже на фото Добрый.

    19
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    15-го января

    Нет, лицо слишком умное.

    26
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    15-го января

    И что,эти пару десятков клоунов с автоматами будут воевать с пиндосовскими "морскими котиками" и "Дельтой",даже не смешно.

    58
    1
  • ПП
    Просто Прохожий
    15-го января

    Ну всё, пропала Гренландия. ))

    52
    1
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Просто Прохожий
    15-го января

    Отнюдь: из небрежных рук датских королей прям в светоч демократии и свободы Западного мира, в полном соответствии. Косово чей? Чей Крым? «Загнило что-то в королевстве Датском!»...☆

    19
    2
Читать все комментарии

