Дания не обращалась с просьбой об участии вооружённых сил Латвии в военных учениях в Гренландии, подтвердили агентству LETA в Национальных вооружённых силах (НВС).

Дания является одним из союзников Латвии. Кроме того, Дания — одна из стран-участниц многонациональной бригады НАТО в Латвии.

В свою очередь штаб многонациональной дивизии НАТО «Север» действует как международное военное формирование, в котором Латвия и Дания взяли на себя роль рамочных государств. Штаб размещён в Адажи (Латвия) и Слагельсе (Дания).

Казалось бы, если датские солдаты защищают Латвию, то почему бы и латвийским войнам не выдвинуться на защиту датских владений? Но нет, не позвали.

Другие будут. Франция по просьбе Дании направляет военнослужащих в Гренландию, присоединяясь к другим европейским союзникам в военных учениях «Operation Arctic Endurance», заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.

Министерство обороны Германии также заявило, что направит военнослужащих в Гренландию. Несколько человек в погонах выдвигает Норвегия. Вроде бы собирают боевые рюкзаки шведы. По одному военному выделили Британия и Нидерланды. Финляндия отправила в два раза больше.

На защиту Гренландии готовы отправиться эстонцы. Но пока неизвестно, готово ли Датское королевство принять их помощь.

Противостоять европейцам будет грозный противник. В среду Трамп на своей платформе Truth Social заявил, что Гренландия должна перейти под контроль Соединённых Штатов. «Ничто меньшее неприемлемо», — добавил он.

ДОПОЛНЕНО: На данный момент решение отправить своих военных на Гренландию приняли:

– Франция – 15 человек,

– Германия – 12-13,

– Швеция – 3,

– Финляндия – 2,

– Норвегия – 2

– Великобритания – 1,

– Нидерланды – 1.

Также Испания рассматривает возможность отправки 1-2 офицеров связи, Италия обсуждает возможность отправки военных, пока без указания численности.

Объявила о решении увеличить свой контингент на острове и сама Дания. Но точное число дополнительных солдат не называет.

Направление войск европейскими странами в Гренландию не повлияет на решение Дональд Трампа приобрести остров, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.