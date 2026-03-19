Бразилия добудет природный газ в Боливии и станет энергетическим гигантом 1 272

Бизнес
Дата публикации: 19.03.2026
Изображение к статье: Месторождение национальной компании Petrobras.

Инфраструктура может стать основой для более интеграции рынков Южного полушария.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна намерена увеличить объем добычи природного газа в Боливии и нарастить импорт этого топлива на бразильский рынок, увязывая эти планы с курсом на углубление энергетического сотрудничества между двумя государствами.

Как сообщается, такое заявление прозвучало после встречи во дворце Планалту в Бразилиа с президентом Боливии Родриго Пасом, находящимся с официальным визитом в Бразилии. В рамках переговоров стороны подписали три соглашения о сотрудничестве в сферах энергетики, туризма и совместной борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Лула подчеркнул, что энергетика является одним из ключевых стратегических направлений двусторонних отношений. На фоне мировой ситуации, осложнённой конфликтами и рисками для стабильности поставок топлива, Боливия, по его словам, по‑прежнему остаётся надёжным партнёром и основным поставщиком природного газа для Бразилии.

Бразильский лидер добавил, что обсудил со своим боливийским коллегой возможность расширения инвестиций в энергетический сектор с целью увеличения объёмов экспорта газа на бразильский рынок. Он напомнил о важной роли газопровода «Бразилия–Боливия», который на протяжении многих лет способствовал росту промышленности в Бразилии и развитию боливийской нефтегазовой отрасли, и отметил, что эта инфраструктура теперь может стать основой для более глубокой интеграции энергетических рынков стран Южного полушария.

В ходе визита было также подписано соглашение о соединении электроэнергетических систем двух стран посредством строительства линии электропередачи между боливийской провинцией Херман Буш в департаменте Санта-Крус и бразильским городом Корумба в штате Мату-Гросу-ду-Сул. По словам Лулы, эта инициатива позволит эффективнее использовать энергетические ресурсы обеих стран и обеспечить электричеством территории, которые до сих пор опираются на дизельные генераторы.

Помимо энергетического блока, президенты обсудили вопросы развития транспортной и иной физической инфраструктуры, противодействия транснациональным преступлениям, а также темы торговли, инвестиций, миграции и консульского взаимодействия. Со своей стороны, президент Боливии Родриго Пас выделил значительный потенциал сотрудничества в горнодобывающем секторе, подчеркнув, что страна располагает крупными запасами и широким разнообразием полезных ископаемых.

#Бразилия #инвестиции #энергетика #инфраструктура #газопровод #Боливия #природный газ
