Фалафель — это блюдо, родом из Ближнего Востока, которое уже много лет радует польских гурманов. Оно идеально подходит для веганов и вегетарианцев, так как основным ингредиентом является нут. Что такое фалафель? С чем его подавать, чтобы насладиться его уникальным вкусом?

Фалафель — это нежные котлеты, приготовленные в основном из нута и приправленные разнообразными ароматными травами. В качестве приправ часто используются чеснок, перец, тмин, имбирь и кориандр. Некоторые рецепты также включают корицу и свежую зелень, такую как петрушка или кориандр.

Приготовление фалафеля

Прежде чем узнать, с чем подавать фалафель, стоит освоить процесс его приготовления.

Все начинается с замачивания нута. Он должен находиться в воде около 12 часов, поэтому лучше всего сделать это накануне. Чтобы ускорить процесс, можно использовать консервированный нут.

Замоченные зерна измельчаются на мясорубке. Для более однородной массы можно воспользоваться блендером. Затем молотый нут приправляется специями и рубленой зеленью. Формируем небольшие, слегка приплюснутые шарики и обжариваем их в горячем масле до золотисто-коричневого цвета.

Фалафель — отличный заменитель мяса. Его можно подавать на ужин или обед, но также он подходит и для быстрого перекуса.

С чем подавать фалафель?

Маленькие шарики фалафеля идеально подойдут в качестве закуски на вечеринке или барбекю. Приготовьте небольшие круглые фалафели, которые станут идеальной порцией «на один раз». Что можно подать к фалафелю? Соусы и пасты! Подготовьте несколько видов соусов для разнообразия.

Фалафель часто подают с тахини. Чтобы разнообразить традиционное блюдо, попробуйте запеченные фалафели с соусом из тахини. Интересным вариантом будет фалафель с йогуртовым соусом и травами. Также отличным дополнением к фалафелям на вечеринке станет хумус, который легко приготовить дома.

Фалафель на ужин

Если вы готовите фалафель на ужин, дополните его ингредиентами, которые обеспечат вам энергию на остаток дня. К фалафелям отлично подойдут различные крупы. Рекомендуем подавать сочные котлеты из нутового фарша с пшеном или кускусом. Это сочетание прекрасно дополнит салат из красной или белокочанной капусты. Выберите свой любимый салат и создайте отличный ужин с фалафелем.

Фалафель на обед

Фалафель на обед? С чем его подавать, когда нужно быстро перекусить после утренних занятий? В этом случае подойдут вкусные фалафели в лепешках. Наполните их любимыми овощами, такими как огурцы, перец и нарезанная пекинская капуста. Сверху положите несколько фалафелей и полейте соусом из тахини или любым другим, который есть под рукой. Альтернативой лепешкам могут стать лаваши — это одна из самых популярных добавок к фалафелю. Овощные бургеры с фалафелем также очень вкусные. Они отлично подойдут не только на обед, но и в качестве основного блюда на ужин в компании друзей.

Способы подачи фалафеля

Фалафель очень универсален, и вы можете модифицировать базовый рецепт. Интересным вариантом станет фалафель из зеленых овощей, в котором вместо нута используется белая фасоль и шпинат! Также можно попробовать фалафель из свеклы. Подавайте его с соусом тахини и козьим сыром — ваши вкусовые рецепторы будут вам благодарны.

