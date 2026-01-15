Baltijas balss logotype
На заметку США: Эстония готова внести вклад в безопасность Гренландии

В мире
Дата публикации: 15.01.2026
ФОТО: dreamstime

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил в четверг своему датскому коллеге Ларсу Лёкке Расмуссену, что Эстония готова в случае необходимости направить своих военнослужащих для обеспечения безопасности Гренландии.

«Эстония участвует в планировании совместных европейских учений и при необходимости готова содействовать обеспечению безопасности Гренландии, в том числе и своими военнослужащими», — сказал Цахкна.

«Эстония убеждена, что все вызовы, связанные с безопасностью Гренландии и Арктики, наилучшим образом решаются в рамках альянса, посредством углубленного совместного оборонного планирования и координации действий между союзниками. Эстония готова вносить в это свой вклад», — заявил министр.

#НАТО #Эстония #безопасность #Гренландия #политика
Оставить комментарий

(1)

(1)
  Е
    Ехидный
    15-го января

    ну если Эстония вписалась , то Трампу кабздец !!!

    22
    1

Видео