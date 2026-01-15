Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил в четверг своему датскому коллеге Ларсу Лёкке Расмуссену, что Эстония готова в случае необходимости направить своих военнослужащих для обеспечения безопасности Гренландии.

«Эстония участвует в планировании совместных европейских учений и при необходимости готова содействовать обеспечению безопасности Гренландии, в том числе и своими военнослужащими», — сказал Цахкна.

«Эстония убеждена, что все вызовы, связанные с безопасностью Гренландии и Арктики, наилучшим образом решаются в рамках альянса, посредством углубленного совместного оборонного планирования и координации действий между союзниками. Эстония готова вносить в это свой вклад», — заявил министр.