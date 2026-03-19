Цены на продукты, выживание местных производителей и влияние крупных торговых сетей уже долгое время находятся в центре общественного внимания. Обсуждения в комиссии Сейма по народному хозяйству, сельскому хозяйству, окружающей среде и региональной политике показывают: решения ищутся, но до реальных изменений ещё далеко.

Что уже сделано

На заседании комиссии оценивалось выполнение меморандума о торговле продуктами питания, а также обсуждались поправки Министерства экономики к закону о запрете недобросовестной торговой практики. Оба направления направлены на укрепление позиций местных производителей.

Меморандум, подписанный в мае 2025 года, предусматривал:

введение корзины дешёвых продуктов,

создание инструмента сравнения цен,

увеличение доли местных товаров в магазинах.

Часть мер уже реализована:

корзина доступна примерно в 92% торговых точек,

инструмент сравнения цен повышает прозрачность для потребителей.

Но проблемы остаются

Данные показывают, что доля местных продуктов в этой корзине составляет в среднем около 50%, а иногда даже ниже. Это означает, что даже в инициативах, направленных на поддержку местных производителей, латвийская продукция недостаточно представлена.

Встаёт вопрос: достаточно ли добровольных соглашений?

Давление торговых сетей

На обсуждениях в Сейме также выделилась проблема влияния крупных розничных сетей. Местные производители часто оказываются слабой стороной в переговорах и имеют ограниченные возможности влиять на:

ассортимент,

прогнозы поставок,

решение об изъятии товаров с полок.

Поэтому важны предлагаемые поправки:

запрет одностороннего изменения договоров,

обязательство предупреждать об исключении товара за 30 дней,

чёткое определение прогнозов поставок и ответственности.

Поддержка местных производителей

Министерство земледелия разработало план по увеличению доли местной продукции, включая:

поддержку кооперации,

инвестиции в переработку,

развитие коротких цепочек поставок,

участие в госзакупках.

Однако без политической воли и готовности принимать сложные решения прогресс будет медленным.

Обсуждается даже возможность более жёсткого регулирования торговли, например:

ограничение работы супермаркетов в выходные, чтобы поддержать рынки и малые магазины в регионах.

Почему это важно

Местные продукты — это не только экономика, но и:

продовольственная безопасность,

развитие регионов,

здоровье общества.

Новая мера

С июля этого года в рамках пилотного проекта будет введена сниженная ставка НДС — 12% на:

хлеб,

свежее молоко,

охлаждённое мясо птицы,

яйца.

Ожидается, что снижение налога непосредственно отразится на конечных ценах в магазинах.

👉 Вывод: одних хороших намерений недостаточно — нужны конкретные и последовательные действия, чтобы местная продукция заняла более сильные позиции на рынке.