Цены на продукты, выживание местных производителей и влияние крупных торговых сетей уже долгое время находятся в центре общественного внимания. Обсуждения в комиссии Сейма по народному хозяйству, сельскому хозяйству, окружающей среде и региональной политике показывают: решения ищутся, но до реальных изменений ещё далеко.
Что уже сделано
На заседании комиссии оценивалось выполнение меморандума о торговле продуктами питания, а также обсуждались поправки Министерства экономики к закону о запрете недобросовестной торговой практики. Оба направления направлены на укрепление позиций местных производителей.
Меморандум, подписанный в мае 2025 года, предусматривал:
введение корзины дешёвых продуктов,
создание инструмента сравнения цен,
увеличение доли местных товаров в магазинах.
Часть мер уже реализована:
корзина доступна примерно в 92% торговых точек,
инструмент сравнения цен повышает прозрачность для потребителей.
Но проблемы остаются
Данные показывают, что доля местных продуктов в этой корзине составляет в среднем около 50%, а иногда даже ниже. Это означает, что даже в инициативах, направленных на поддержку местных производителей, латвийская продукция недостаточно представлена.
Встаёт вопрос: достаточно ли добровольных соглашений?
Давление торговых сетей
На обсуждениях в Сейме также выделилась проблема влияния крупных розничных сетей. Местные производители часто оказываются слабой стороной в переговорах и имеют ограниченные возможности влиять на:
ассортимент,
прогнозы поставок,
решение об изъятии товаров с полок.
Поэтому важны предлагаемые поправки:
запрет одностороннего изменения договоров,
обязательство предупреждать об исключении товара за 30 дней,
чёткое определение прогнозов поставок и ответственности.
Поддержка местных производителей
Министерство земледелия разработало план по увеличению доли местной продукции, включая:
поддержку кооперации,
инвестиции в переработку,
развитие коротких цепочек поставок,
участие в госзакупках.
Однако без политической воли и готовности принимать сложные решения прогресс будет медленным.
Обсуждается даже возможность более жёсткого регулирования торговли, например:
ограничение работы супермаркетов в выходные, чтобы поддержать рынки и малые магазины в регионах.
Почему это важно
Местные продукты — это не только экономика, но и:
продовольственная безопасность,
развитие регионов,
здоровье общества.
Новая мера
С июля этого года в рамках пилотного проекта будет введена сниженная ставка НДС — 12% на:
хлеб,
свежее молоко,
охлаждённое мясо птицы,
яйца.
Ожидается, что снижение налога непосредственно отразится на конечных ценах в магазинах.
👉 Вывод: одних хороших намерений недостаточно — нужны конкретные и последовательные действия, чтобы местная продукция заняла более сильные позиции на рынке.
Оставить комментарий