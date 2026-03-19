В США задержан участник популярного реалити-шоу «19 детей и это не предел» Джозеф Дуггар. По данным СМИ, речь идёт о расследовании, связанном с предполагаемыми противоправными действиями в отношении несовершеннолетней.

Что известно о задержании

Сообщается, что Дуггар был задержан в штате Арканзас. Офис шерифа предъявил ему обвинения, связанные с непристойным поведением и незаконной сексуальной активностью с участием несовершеннолетней.

По версии следствия, речь идёт о девочке, которой на момент предполагаемых событий было 9 лет. Сейчас она является подростком, её личность не раскрывается.

Обстоятельства дела

Предполагается, что инцидент мог произойти во время отдыха семьи пострадавшей в Панама-Сити-Бич, где в тот период находился и подозреваемый.

С заявлением в правоохранительные органы отец девочки обратился лишь в марте текущего года. По информации источников, ранее ребёнок не сообщал о случившемся.

Контекст и семья

Джозеф Дуггар известен как участник телепроекта о большой семье. У него есть супруга и дети.

Также отмечается, что это не первый случай, когда представители семьи Дуггар оказываются в центре уголовных расследований: ранее обвинения, связанные с незаконным контентом, были предъявлены его старшему брату.

Статус дела

На данный момент расследование продолжается. Официальные органы не раскрывают всех деталей, а окончательные выводы по делу может сделать только суд.

Обвинения в адрес Дуггара требуют проверки и юридической оценки, и до вынесения судебного решения он считается невиновным.