Режим сна в молодости и уровень активности могут предсказать продолжительность жизни

Дата публикации: 19.03.2026
Уровень активности и особенности сна в молодом возрасте могут быть связаны с продолжительностью жизни. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета. Об этом сообщает Science.

В рамках исследования специалисты круглосуточно наблюдали за поведением 81 особи африканской бирюзовой карпозубочки — популярной модели для изучения старения. Для этого применялись камеры и алгоритмы машинного обучения, которые фиксировали изменения на протяжении всей жизни рыб. Выяснилось, что различия в поведении заметны уже на ранних этапах. Особи, жившие дольше, отличались высокой активностью в период бодрствования и чаще спали в ночные часы.

В то же время рыбы с меньшей продолжительностью жизни показывали более низкий уровень активности и нередко спали в дневное время. Эти устойчивые особенности позволили учёным сформировать так называемую модель поведенческих часов, которая помогает прогнозировать продолжительность жизни на основе активности и режима сна в молодости.

Дополнительные исследования показали, что у маложивущих особей более выражена активность генов печени, связанных с выработкой белка и поддержанием клеточных процессов. По мнению учёных, такие поведенческие маркеры могут помочь глубже понять механизмы старения и в будущем использоваться для раннего выявления возрастных изменений не только у животных, но и у человека.

#сон #молодость #старение #гены #здоровье #стиль жизни
