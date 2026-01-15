Baltijas balss logotype
Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе 0 861

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2026
tv24
Изображение к статье: Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

По его словам, фраза о том, что человечество находится накануне больших перемен, звучала в разные исторические периоды, однако в нынешней ситуации она особенно уместна. Кикутс отметил, что отдельные фигуры в мировой политике — прежде всего президент США Дональд Трамп и в меньшей степени президент России Владимир Путин — бросают вызов существующему мировому порядку.

Историк подчеркнул, что изменения происходят постоянно: меняются лидеры, их амбиции и политические приоритеты. Однако сегодня трансформации являются более глубокими и охватывают не только политические системы, но и общество в целом. Подобные процессы, по словам Кикутса, уже не раз наблюдались в истории.

В качестве примера он привёл период после Первой мировой войны, когда рухнула старая система империй, а общество стало заметно более демократичным. Были пересмотрены прежние нормы, значительно выросла роль женщин в общественной и политической жизни — в том числе потому, что во время войны они доказали свою способность брать на себя ответственность и активно участвовать в жизни общества.

Говоря о современности, Кикутс отметил влияние эпохи социальных сетей, новых форм коммуникации и формирования сообществ. По его мнению, это способствует возвращению своеобразной «театральной политики», которая подталкивает лидеров к порой иррациональным действиям и сознательному испытанию границ допустимого. В результате многие люди ощущают неуверенность и угрозу собственной безопасности.

По словам историка, подобные ощущения тревоги и нестабильности являются характерным признаком эпох глубоких общественных и политических трансформаций.

#история #безопасность #общество #социальные сети #тревога #политика
Редакция BB.LV
Видео