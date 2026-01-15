Baltijas balss logotype
Дата публикации: 15.01.2026
Изображение к статье: Что произойдет, если вся рыба исчезнет из мирового океана? Мнение эколога

Гурманы лишатся возможности наслаждаться риетом из лосося, но это лишь малая часть последствий.

 

Мало кто может представить, сколько рыбы обитает в океане, даже приблизительно. Однако ученые могут сделать выводы о том, что произойдет, если вся рыба исчезнет в одно мгновение. Одной из таких гипотез поделился доцент кафедры биологических наук Университета Райса Кори Эванс — исследователь, изучающий разнообразие рыб и их влияние на океаническую среду.

В статье, опубликованной в издании The Conversation, ученый подчеркивает, что рыбы выступают как хищники, так и жертвы. Они охотятся друг на друга, но также могут стать добычей для рептилий, птиц, человека и других участников пищевой цепочки. Кроме того, рыбы оказывают положительное влияние даже на растения. Например, исследования показывают, что некоторые растения получают до 70% азота от лососей, погибающих на берегах рек.

Кори Эванс также отмечает, что рыба — это не просто источник пищи. Поскольку рыбы сами добывают еду, они создают и поддерживают важные условия для жизни других организмов. В экосистемах коралловых рифов растительноядные рыбы контролируют рост водорослей, постоянно их поедая. В результате, без этих рыб водоросли начали бы стремительно разрастаться, что привело бы к уничтожению кораллов.

Существуют и рыбы, питающиеся кораллами, такие как рыба-попугай. Однако, по словам ученого, природа уравновесила это, и благодаря рыбам-попугаям колонии кораллов растут быстрее, в том числе потому, что их фекалии являются питательными для кораллов.

Говоря о фекалиях рыб-попугаев, Кори Эванс утверждает, что они способствуют образованию прекрасных пляжей с белым песком. Так что, если бы не эти фекалии, как бы мы наслаждались отдыхом на берегу?

Тем временем другие рыбы создают среду обитания для различных животных и влияют на окружающую среду, взбалтывая песок во время кормления. Это приводит к тому, что в воду поднимаются микроорганизмы, скрывающиеся в песке, которые становятся пищей для других обитателей океана.

Таким образом, подводит итог ученый, без рыбы Земля была бы совершенно иной:

она постепенно лишилась бы своих прекрасных пляжей с белым песком;

экосистемы коралловых рифов заросли бы водорослями;

многие люди остались бы без еды;

и мы бы утратили удивительных обитателей этой планеты.

