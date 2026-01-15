Гурманы лишатся возможности наслаждаться риетом из лосося, но это лишь малая часть последствий.

Мало кто может представить, сколько рыбы обитает в океане, даже приблизительно. Однако ученые могут сделать выводы о том, что произойдет, если вся рыба исчезнет в одно мгновение. Одной из таких гипотез поделился доцент кафедры биологических наук Университета Райса Кори Эванс — исследователь, изучающий разнообразие рыб и их влияние на океаническую среду.

В статье, опубликованной в издании The Conversation, ученый подчеркивает, что рыбы выступают как хищники, так и жертвы. Они охотятся друг на друга, но также могут стать добычей для рептилий, птиц, человека и других участников пищевой цепочки. Кроме того, рыбы оказывают положительное влияние даже на растения. Например, исследования показывают, что некоторые растения получают до 70% азота от лососей, погибающих на берегах рек.

Кори Эванс также отмечает, что рыба — это не просто источник пищи. Поскольку рыбы сами добывают еду, они создают и поддерживают важные условия для жизни других организмов. В экосистемах коралловых рифов растительноядные рыбы контролируют рост водорослей, постоянно их поедая. В результате, без этих рыб водоросли начали бы стремительно разрастаться, что привело бы к уничтожению кораллов.

Существуют и рыбы, питающиеся кораллами, такие как рыба-попугай. Однако, по словам ученого, природа уравновесила это, и благодаря рыбам-попугаям колонии кораллов растут быстрее, в том числе потому, что их фекалии являются питательными для кораллов.

Говоря о фекалиях рыб-попугаев, Кори Эванс утверждает, что они способствуют образованию прекрасных пляжей с белым песком. Так что, если бы не эти фекалии, как бы мы наслаждались отдыхом на берегу?

Тем временем другие рыбы создают среду обитания для различных животных и влияют на окружающую среду, взбалтывая песок во время кормления. Это приводит к тому, что в воду поднимаются микроорганизмы, скрывающиеся в песке, которые становятся пищей для других обитателей океана.

Таким образом, подводит итог ученый, без рыбы Земля была бы совершенно иной:

она постепенно лишилась бы своих прекрасных пляжей с белым песком;

экосистемы коралловых рифов заросли бы водорослями;

многие люди остались бы без еды;

и мы бы утратили удивительных обитателей этой планеты.